Per les Urgències del Parc Taulí passen uns 400 usuaris diaris: Salut posa cullerada per descongestionar un dels espais històricament més tensionats de l’hospital sabadellenc

Un total de 157.000 persones van passar l’any passat per les Urgències del Parc Taulí. Per la seva complexitat, és l’espai de l’hospital que arrossega més queixes dels usuaris. Ara, el Departament de Salut li ha fet una –gran– empenta de 14 milions d’euros per posar-se al dia i, sobretot, per redistribuir-se. Les obres permetran dotar l’hospital de gairebé mil metres quadrats nous per millorar el confort dels pacients pediàtrics, l’eficiència dels circuits assistencials i l’accessibilitat tecnològica del servei.

El primer que s’ha fet és tancar la porxada de l’edifici Taulí i preparar l’espai per convertir-lo en les noves Urgències de Pediatria. Amb la reforma, hi haurà accés, circuit i boxes diferenciats per a adults i per a infants. Així, dels 400 usuaris que hi passen diàriament, els menors passaran per un altre circuit i alliberaran els espais d’adults.

La licitació de la reforma integral s’ha publicat aquest mes de juny i el termini de presentació d’ofertes acaba el juliol. L’executiu de Salut confia que les obres podran començar l’any que ve. El projecte es farà per fases i està previst que acabi a finals de 2028. La definició de cadascuna de les fases dependrà de l’adjudicatari final. Les obres es van presentar divendres passat en una visita institucional de la consellera de Salut, Olga Pané.

L`espai on s`ubicaran les noves urgències pediàtriques

Juanma Peláez

Més espais, però no més usuaris

La corporació sanitària no vol absorbir més població amb aquesta ampliació, sinó millorar la qualitat assistencial dels usuaris que ja atén. Una passa més en el projecte per redistribuir espais de l’hospital. “Per lluir més, hem d’endreçar-nos”, apuntava la directora general, Gemma Craywinckel, fa unes setmanes en una entrevista al DS.

Anys d’ampliacions

Les Urgències s’han anat posant al dia, a poc a poc. El maig del 2024 es va posar en marxa una Unitat de Curta Estada, un dispositiu amb 20 habitacions (10 dobles i 10 individuals) que serveix com espai de transició per a pacients amb una estada màxima de 72 hores. I el març 2024 també va entrar en funcionament una sala d’observació amb 16 boxes, en un entorn tranquil i confortable d’uns 200 m2.

Un mòdul provisional

Per compaginar les obres de les noves Urgències pediàtriques amb la prestació del servei i procurar la mínima afectació assistencial, es construirà un mòdul exterior de 500 m2. En aquest mòdul es farà el triatge i l’assistència de les urgències de menys complexitat. D’aquesta manera quedarà un espai buit al Servei d’Urgències que es podrà anar utilitzant segons es necessiti en cada moment.