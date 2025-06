Salut es mulla sobre la Caserna: "Pot ser una obra a l'abast del Departament"

El Departament de Salut no vol quedar fora de joc. Encara més: s’ha mostrat disposat a jugar un paper clau en el desbloqueig del litigi de la Caserna per posar-hi les consultes externes del Parc Taulí. En una visita aquest matí a l’Hospital de Sabadell, la consellera de Salut, Olga Pané, ha exposat que “estem veient que això pot ser una obra que estigui a l’abast del Departament de Salut”. “N’estic convençuda, de fet”, ha afegit. Ha celebrat que “anem pel bon camí”, però ha remarcat que “primer hem de saber el cost que tindrà”. A partir d’aquí, a l’executiu li caldrà estudiar si la Generalitat donaria només una empenta econòmica –conjuntament amb la resta d’agents implicats– o si hi hauria intenció d’adquirir-la íntegrament i abonar la quantitat del preu de l’immoble.

Fa uns dies s’ha anunciat que l’Ajuntament de Sabadell no podria prendre possessió de l’equipament perquè el Tribunal Suprem ha confirmat una sentència a favor de l’Estat, desestimant així un recurs de cassació presentat pel consistori sabadellenc.

Per la seva banda, i en la mateixa atenció als mitjans, la directora general del Parc Taulí, Gemma Craywinckel, ha exposat que “sobre la part qualificada d’ús públic i sanitari ho podríem solucionar molt ràpidament”. Sobre la part qualificada d’ús d’habitatge ha reblat que “no hi entrarem”. Craywinckel ha expressat la seva confiança que “el terreny pugui estar disponible com tan aviat millor”. Sobretot perquè les consultes externes a la Caserna alliberarien 4.000 usuaris del circuit diari de l’hospital. Aquesta massa de població no hauria d’accedir directament a l’hospital i no es barrejaria amb els pacients que es desplacen a l’hospital per una cirurgia o una prova diagnòstica, per exemple.

Noves urgències pediàtriques

La visita institucional també ha servit per presentar el nou projecte de les urgències pediàtriques del Parc Taulí. El centre hospitalari ja ha iniciat les obres per transformar els espais. Per evitar que infants i adults comparteixin espais, i descongestionar les urgències, el Taulí guanyarà gairebé 1.000 m² dedicats exclusivament a l’atenció pediàtrica.

El nou espai s’està construint tancant la porxada de l’edifici Taulí, una zona que fins ara quedava a l’aire lliure. Aquesta intervenció forma part del projecte de reforma integral del Servei d’Urgències, que afectarà un total de 5.000 metres quadrats i suposarà una inversió de 14 milions d’euros.

L`espai on s`ubicaran les noves urgències pediàtriques

Juanma Peláez

La licitació de les obres ja s’ha publicat i, si tot avança segons el previst, els treballs començaran el 2026 i s’allargaran fins a finals de 2028. El projecte es desenvoluparà per fases per tal de garantir el funcionament del servei mentre durin les obres.

Per minimitzar l’impacte assistencial durant aquest període, es construirà un mòdul exterior de 500 metres quadrats on es farà el triatge i l’atenció de casos de menor complexitat. Això permetrà alleugerir la pressió sobre l’espai central del servei d’Urgències i facilitarà les fases d’obra.