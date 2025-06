Garrotada judicial a l'Ajuntament de Sabadell: la Caserna és de l'Estat

La Caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell ha estat i és de l'Estat. El Tribunal Suprem confirma la sentència i desestima el recurs de cassació presentat per l'Ajuntament i considera que la titularitat de l'equipament, abandonat des de fa dècades, ha de continuar en mans del Ministeri de l'Interior. La secció cinquena de la sala del contenciós-administratiu va en contra de l'estratègia impulsada pel Govern quadripartit (2015-2019) per a prendre el control de l'immoble.

L'any 2018, el ple municipal de Sabadell, amb els vots d'Unitat pel canvi, ERC, la Crida i Guanyem, va emetre un acord per declarar nul un conveni signat fa dues dècades entre el Ministeri de l'Interior i l'aleshores alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. CiU i els no adscrits del PSC van votar a favor. L'Ajuntament declarava que recuperava la possessió, sense cap tipus d'aval administratiu ni judicial i pretenia anul·lar el pacte, amb data de 2006, que establia que l'Ajuntament es podia quedar amb l'edifici, però a canvi havia d'entregar un solar i aportar tres milions d'euros per a construir un nou edifici per a la benemèrita.

La sentència, a la qual ha tingut accés el Diari, reconeix la titularitat i validesa del conveni a favor de l'Estat. Exigeix que qualsevol nul·litat del conveni ha de ser declarada judicialment i no per una decisió unilateral municipal. "L'acte [l'acord del ple] es declara nul íntegrament", exposa l'alt tribunal sense matisos. El Govern de Sabadell assenyala al quadripartit com a responsable de la sentència desfavorable.

