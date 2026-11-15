Tornen a intentar segrestar a Sabadell l’home raptat a l’AP-7 fa dos mesos

L’home que el passat mes de setembre va ser segrestat en plena AP-7 ha tornat a ser víctima d’un intent de rapte, aquesta vegada a Sabadell. Els fets van tenir lloc dijous 12 de novembre, cap a les onze de la nit, quan diversos individus el van atacar i van intentar introduir-lo en un cotxe. L’home, però, va aconseguir fugir, tot i que va resultar ferit.
Segons ha avançat El Caso, la víctima havia quedat amb unes persones a la ciutat. En arribar al punt de trobada, es va trobar amb dos grups de vehicles i entre cinc i sis individus. Aleshores, els atacants el van agredir i van intentar endur-se’l per la força. Després de l’incident, va haver de ser traslladat a un centre sanitari de Sabadell, on els Mossos d’Esquadra van recollir la seva primera declaració.
La investigació ha quedat en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, que treballa per identificar els responsables i aclarir què hi ha darrere d’aquest nou episodi de violència. Una de les principals qüestions és determinar si els autors tenen alguna relació amb el segrest anterior.
Un cas que es remunta al setembre
La víctima ja havia protagonitzat un succés que va tenir força ressò després que unes imatges enregistrades per testimonis es difonguessin a les xarxes socials. En aquella ocasió, diversos homes que es feien passar per policies el van obligar a baixar del vehicle en què viatjava amb la seva parella, a l’AP-7, i el van introduir en un altre cotxe. Hores més tard, va ser localitzat ferit al Vallès Occidental.
Els investigadors van vincular aquell episodi a un possible conflicte relacionat amb el tràfic de drogues. Ara, els Mossos intenten esbrinar si el nou atac respon al mateix enfrontament o si hi ha altres motius al darrere.