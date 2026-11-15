El Vallès Occidental, gran pol de tecnologia avançada

El Vallès Occidental és la segona comarca amb més empreses emergents vinculades a les anomenades deep tech, empreses que desenvolupen solucions tecnològiques a partir de la recerca científica i l’enginyeria avançada. Entre els seus principals àmbits d’activitat hi ha la biotecnologia, la intel·ligència artificial, la robòtica i els nous materials.
Es caracteritzen per necessitar inversions importants i períodes de desenvolupament més llargs que altres empreses emergents, ja que sovint treballen amb tecnologies que encara no han arribat al mercat.
En concret, la comarca concentra 37 de les 402 empreses d’aquest sector identificades a Catalunya, el 9,2% del total, només per darrere del Barcelonès. Així es desprèn de darrer informe tecnològic, les deep tech a Catalunya, elaborat per Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat, que analitza la implantació i l’evolució d’aquestes activitats tecnològiques.
Per municipis, Cerdanyola del Vallès encapçala la classificació amb 12 empreses, seguida de Terrassa, amb 10, Sant Cugat, amb 8, i Sabadell amb tres. Entre aquests quatre municipis es concentren més del 80% de les empreses deep tech del Vallès Occidental.
En el conjunt de Catalunya, el nombre d’empreses deep tech ha crescut un 7,5% respecte del 2025, fins a arribar a les 402. Aquestes companyies representen el 16,7% del total d’empreses emergents catalanes, facturen conjuntament 188 milions d’euros i ocupen 3.087 persones.
Pel que fa al finançament, entre el 2023 i el 2025 van captar 436 milions d’euros en capital risc, un 49% més que durant el trienni anterior,, segons es desprèn del mateix informe.