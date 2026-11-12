Set empreses busquen obrir mercat a quatre països de l'Amèrica del Sud

L'Amèrica del Sud es presenta com una alternativa per a les empreses catalanes que busquen ampliar horitzons comercials i reduir la dependència dels mercats habituals. Amb aquest objectiu, set companyies de sectors ben diferents participen aquests dies en una missió comercial a Xile, Argentina, Uruguai i Paraguai, organitzada per la Cambra de Comerç de Sabadell. El viatge, que va començar el passat 9 de novembre i s'allargarà fins al dia 20, pretén obrir portes a nous clients i facilitar l'entrada de les empreses als mercats sud-americans.
La delegació reuneix negocis vinculats a la consultoria, la cosmètica, l'alimentació, les begudes, la metal·lúrgia, els plàstics, els filtres industrials i els equips per al sector enològic. Malgrat la diversitat d'activitats, tots comparteixen un mateix repte: trobar oportunitats de creixement més enllà de les fronteres europees.
Durant deu jornades de treball, els representants empresarials tenen programades reunions amb importadors, distribuïdors i potencials clients. Les trobades s'han organitzat a partir d'agendes individualitzades, adaptades a les necessitats de cada companyia. La iniciativa compta amb el suport de les oficines d'Acció a Santiago de Xile i Buenos Aires, que col·laboren en la identificació de possibles socis comercials.
Les possibilitats de negoci varien segons el país. A Xile, les perspectives se centren en l'alimentació, els envasos sostenibles, la gestió de l'aigua i la tecnologia industrial. L'Argentina, en canvi, ofereix oportunitats en maquinària, productes químics, plàstics i cosmètica, segons les anàlisis de mercat d'Acció.
L'Uruguai destaca per la demanda potencial de maquinària industrial i solucions relacionades amb la transició energètica, mentre que el Paraguai presenta possibilitats en l'agroindústria, els productes cosmètics i els equipaments industrials. Aquesta diversitat permet a les empreses explorar mercats amb necessitats diferents i valorar noves vies d'exportació.
La missió està coordinada per Vicenç Vicente i Xavier García, responsables de l'àrea de promoció internacional de la Cambra de Comerç de Sabadell. A banda de les trobades empresarials, la delegació també té previst contactar amb institucions com la Fundación Eurochile, dedicada a fomentar les relacions econòmiques entre Xile i la Unió Europea. L'expedició s'emmarca en el Pla d'Acció Internacional 2026, impulsat pel Consell de Cambres de Catalunya i Acció.