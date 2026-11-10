Sabadell lidera el creixement al Vallès

La ciutat continua guanyant teixit empresarial i ho fa a una velocitat superior al conjunt de la comarca i del Vallès, tal com es desprèn del darrer Flaix de Dades del Consell Intersectorial d’Empreses (Ciesc). A Sabadell, el tercer trimestre es va tancar amb 5.351 centres de cotització, 191 més que en el mateix període de l’any anterior, fet que representa un increment interanual del 3,7%, mentre que al conjunt del Vallès Occidental el creixement es va quedar lleugerament per sota del 3% (2,97%), fins als 26.031, amb 751 més que un any enrere i al conjunt del Vallès, que inclou les dues comarques, l’increment ha estat del 2,96%, amb 37.939 centres i un augment de 1.092.
L’increment d’empreses ve impulsat pel sector serveis, que concentra el 78,92% del teixit empresarial sabadellenc. En el darrer any, la ciutat ha guanyat 220 empreses vinculades a aquest àmbit, un 4,52% més. Es tracta d’un volum superior al del Vallès Occidental, on els serveis representen el 74,72% del total, i al del conjunt del Vallès, amb un 74,21%.
La situació és diferent en el sector industrial, que continua perdent empreses. Sabadell ha registrat una reducció de 16 centres de cotització industrials respecte al tercer trimestre del 2025, una caiguda del 3,11%. El descens és més pronunciat que al Vallès Occidental, on la reducció ha estat de l’1,36%, i al conjunt del Vallès, amb un 0,72% menys. La indústria representa actualment el 9,33% de les empreses de Sabadell, per sota del pes que manté al Vallès Occidental i al Vallès. Dins de l’activitat industrial, la metal·lúrgia continua ocupant una posició destacada. Segons el Ciesc, el sector del metall representa el 53,91% de les empreses industrials sabadellenques.