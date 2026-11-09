Visita institucional del RACC a Sabadell

Una representació institucional del RACC, liderada pel president de l'entitat, Josep Mateu, va visitar dimecres passat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i per la tinenta d'Alcaldia d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació, Mar Molina, en el marc dels actes de commemoració del 120è aniversari del RACC.
Aquesta trobada s'inscriu en el conjunt d'accions institucionals que l'entitat està impulsant arreu de Catalunya per celebrar els seus 120 anys d'història. Des del RACC apunten que es vol "enfortir la relació amb els municipis i les institucions del territori, alhora que posa en relleu el seu compromís amb la promoció d'una mobilitat més segura, sostenible i eficient, així com amb la millora dels serveis adreçats a la ciutadania".
Durant la visita es van abordar, entre altres temes, els reptes de la mobilitat urbana i metropolitana que té el municipi. Els representants del RACC i de l'Ajuntament van coincidir en la necessitat de continuar avançant cap a un model de mobilitat més segur, sostenible i que sigui accessible per a tothom.
Des del 1968, el RACC manté una presència consolidada a Sabadell. Va ser la segona ciutat on el RACC hi va obrir una Delegació, després de Girona. El Club compta amb tres oficines —RACC Centre (Ronda de Zamenhof), RACC Eixample (avinguda de Barberà, 56-58) i RACC Gràcia (carrer de Sant Ferran)— i una autoescola RACC Start, situada al carrer del Sol.