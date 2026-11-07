Trobar la primera feina continua sent un repte

Trobar feina i trobar treballadors. Amb aquesta premissa, dijous passat es va celebrar una edició més de la Fira d’Ocupació Vallès Treball, organitzada per la Cambra de Comerç de Sabadell, que va reunir més de 300 participants i va oferir prop d’un centenar d’oportunitats laborals, al Catalonia Gran Hotel Verdi. “No és qüestió d’edat, és qüestió d’encaix”, va assegurar l’empresari president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich.
La realitat d’avui al mercat laboral, per estrany que sembli, és que el teixit empresarial cerca talent, professionals, la taxa d’atur registral a la ciutat frega el 10%, però hi ha dificultats per cobrir determinats llocs de treball mentre moltes persones busquen una oportunitat professional.
Precisament, aquest desajust va centrar bona part de la taula rodona Generacions que sumen: compartint experiències i coneixement, en què representants del món empresarial i formatiu van posar sobre la taula les dificultats per incorporar professionals i la necessitat de superar determinats prejudicis. Alberich va reconèixer que cada vegada costa més trobar treballadors amb l’experiència i la qualificació que requereixen les empreses. “O ens els prenem o els formem”, va resumir, compartint amb els presents l’experiència com a gerent de la companyia d’estampació metàl·lica Tade.
Una realitat que, segons va defensar, obliga les companyies a apostar per la formació interna i a valorar l’actitud i la predisposició dels candidats més enllà de l’edat o de la trajectòria professional. “Les persones que s’impliquen acaben transformant la mateixa empresa”, va assegurar. En aquest sentit, va reivindicar la confiança i la transparència com a elements essencials de la relació laboral i va defensar que les empreses també han de conèixer les expectatives personals dels treballadors per afavorir una vinculació a llarg termini. La manca de professionals és especialment acusada en determinats oficis tradicionals. Des del Gremi de Carnissers de Barcelona i Comarques, Antonio Gálvez, va advertir que el sector afronta un problema de relleu generacional que posa en risc la continuïtat de molts establiments, la majoria, segons va assegurar, rendibles.
Davant les dificultats per trobar personal, va defensar la necessitat de recuperar la figura de l’aprenent i formar els futurs professionals dins de les empreses. “Joves o sèniors, actitud i ganes. La resta ho posem nosaltres”.
Des de l’àmbit formatiu, Rafa López, coordinador de Formació Professional de l’Institut Badia del Vallès, va posar en valor la importància de la formació dual, un win-win, per a empreses i futurs professionals, que ajuda a fer front a les necessitats del teixit empresarial. López, però, va reconèixer que avui encara l’edatisme és present en algunes companyies, fet que dificulta als estudiants de més de 45 o 50 anys que busquen reciclar-se professionalment puguin fer-ho.
“S’ha de contractar per competències”
Precisament, sobre la qüestió de l’edatisme, Cèlia Hil, en el marc de la conferència Talent de totes les edats: connectar generacions per créixer, va advertir que els joves sovint es troben amb exigències d’experiència que encara no han pogut adquirir, mentre que els professionals sèniors han de fer front a la bretxa digital. Davant d’aquesta realitat, va defensar els equips intergeneracionals, la formació continuada i el reciclatge professional. “El talent no té edat. S’ha de contractar per competències i no per edat de naixement”, va reivindicar.
Una de les demandants sènior d’ocupació, Eva Contell, va posar en valor el col·lectiu 45+ defensant que “generalment, som persones que aportem serenitat i, sobretot, experiència, tant en l’àmbit professional com personal”.
Participants
Andrea i Joel, Gabarró
Des de Recursos Humans de Gabarró reconeixien la problemàtica per trobar determinants perfils per a cobrir l’activitat ordinària de la companyia, com a personal de magatzem. “Abans no teníem cap problema per trobar aquests perfils”, van explicar l’Andrea i el Joel. La competència entre empreses ha canviat les regles del joc i més enllà de l’experiència, es prima l’actitud, el compromís i l’estabilitat. “Davant d’aquest escenari, hem intensificat la formació interna, amb l’objectiu de tenir un 7% siguin futurs professionals en pràctiques”.
Michael Torres, demandant de treball
Amb només 19 anys, Michael Torres ja ha treballat en diferents sectors, però continua topant amb la mateixa problemàtica: experiència. “Com hem d’agafar experiència els joves de la meva edat si no ens donen l’oportunitat d’aprendre?” es preguntava, dijous passat al Catalonia Gran Hotel Verdi. En aquesta línia, considerava contradictori que les empreses busquin treballadors joves amb una trajectòria que encara no han pogut construir. “Dona’m un mes de prova i veuràs si soc o no compatible amb el lloc de treball”, proposava.
Bárbara i Míriam, Moventis
La dificultat per trobar conductors d’autobús va portar Moventis, la divisió de transport col·lectiu de la companyia sabadellenca Moventia a participar dijous passat a la Fira d’Ocupació Vallès Treball, amb l’objectiu de captar nous professionals i donar a conèixer les oportunitats d’un sector amb una elevada demanda de personal. “És una professió potser desconeguda, però amb moltíssimes sortides laborals”, explicaven Bárbara Wright i Míriam Rodríguez, del departament de Recursos Humans la companyia.
Gabriel, demandant de treball
Gabriel Del Giudice estudia Relacions Laborals i fa quatre anys que treballa en un magatzem, però vol fer el salt cap a l’àmbit administratiu. Dijous va assistir a la fira convençut que el contacte personal pot obrir portes que els processos de selecció digitals mantenen tancades. “Potser envies un currículum i directament el llegeix un bot que l’acaba descartant”, lamentava. Amb la mirada posada a arribar a ser inspector de treball, també qüestiona determinades actituds empresarials: “Es queixen dels joves, però després, als que compleixen, no sempre els valoren".
Elena i Natàlia, Gremi Carnissers i Fundació Main
“Tenim botigues que tanquen o que no obren per falta de personal. I no perquè no vagin bé”. Elena Carrasco, gerent del Gremi de Carnissers de Barcelona i Comarques, descrivia així les dificultats d’un sector necessitat de relleu generacional. Per afrontar-les, el Gremi i la Fundació Main, amb Natàlia Gomà, col·laboren amb Mercabarna en un programa d’FPO Dual que combina formació i contractes de treball en alternança. Hi participen quinze empreses i es vol recuperar la figura de l’aprenent. “Al Gremi rebem ofertes de feina cada dia i no donem l’abast”, remarca Carrasco, que reivindica les oportunitats d’un ofici que s’ha transformat profundament.
Andrea, demandant de treball
L'Andrea Carrasco també va ser una dels 300 presents que van decidir apropar-se fins a la Fira d’Ocupació Vallès Treball amb l’objectiu d’aconseguir una “oportunitat de treball, si és possible de dependenta o d’administradora, però, al final, el que realment surti, perquè és treball”, explicava. La jove Carrasco reclamava que, malgrat no disposar de la mateixa experiència que el col·lectiu sènior, ella, per exemple, pot aportar “energia i ganes”, tot lamentant que “sense experiència es redueixen notablement les ofertes a les quals pots optar”.