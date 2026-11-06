L'esquerra del PSC troba a faltar habitatge públic al pressupost de Sabadell

"El govern del PSC incompleix i no dona resposta a les principals preocupacions dels ciutadans de Sabadell". El portaveu d'En Comú Podem, Joan Mena, recull la principal crítica dels grups a l'esquerra dels socialistes: falta habitatge públic als comptes municipals de 2027. La coalició proposa ampliar els recursos de la unitat de risc de pèrdua d'habitatge, un servei especialitzat de l'Ajuntament per a veïns que corren el risc de ser desallotjats per no poder pagar el lloguer o la hipoteca. Actualment, es produeix més d'un desnonament diari a la nostra ciutat.
"La millor manera d'evitar un desnonament és preveure-ho i activar Acció Social amb temps", assegura Mena. La Crida també demana "ampliar radicalment" el pressupost per adquirir nou habitatge protegit i facilitar la rehabilitació. "Nosaltres tindríem unes altres prioritats i hauríem inclòs més habitatge públic", defensa el seu portaveu, Oriol Rifer. Hi coincideix ERC, que es mostra preocupada pel retard en l'execució de les noves promocions socials de Vimusa a Can Gambús, previstes per al 2027 i 2028.
Espai públic i zones verdes, entre les demandes
La degradació física de la ciutat és un dels assumptes pendents de resoldre, segons els republicans. Critiquen la "manca de resultats" de l'Ajuntament en les qüestions del dia a dia: "Els carrers necessiten més neteja, manteniment i il·luminació, els espais públics s'han de cuidar, i necessitem comerços de proximitat en barris vius", afirma la líder d'ERC, Sílvia Renom.
La Crida també lamenta la falta d'ambició del Govern amb la campanya Els diners als carrers, centrada en el manteniment i reforma de l'espai públic. Troben a faltar inversions en nous parcs i corredors per connectar Sabadell a través d'eixos verds i el rodal perquè "el verd penetri a la ciutat". "Sabadell ha de ser una ciutat més verda i ha d'estar preparada per a l’emergència climàtica", defensa Rifer.
En Comú Podem subscriu aquesta línia i proposa millorar els accessos al riu Ripoll amb el parc de Can Rimbles i connexions verdes des de la plaça de Sant Salvador i a la carretera de Torre-romeu. Mena ha presentat un paquet de millores en clau verd: vol incorporar més arbrat i crear més itineraris esportius al Parc Central i rehabilitar l'única zona verda que hi ha al barri de Cifuentes –al carrer de Sarasate–. També demana millores urbanístiques al pont de la Salut i al barri de las Latas.
Més freqüències i horaris a TUS
El transport públic és una altra de les mancances en el pressupost municipal, segons Mena. En Comú Podem planteja duplicar el pressupost de Transports Urbans de Sabadell (TUS), que actualment se situa en més de 5 milions d'euros. La coalició ho considera necessari per reduir els temps d'espera en totes les línies urbanes, especialment a les hores punta (7-9:30h).
Així mateix, Mena proposa ampliar l'horari de servei de les 23h a les 00h a les línies 1, 2, 3, 4 i 5 i exigeix que el Govern compleixi amb la moció impulsada pels comuns per posar en marxa una línia d'autobús nocturn a Sabadell. "Donaria sortida a molts veïns i veïnes dels barris de la ciutat", defensa el líder d'En Comú Podem.
Més escoles bressol i acció social
Les escoles bressol són un altre dels talons d'Aquil·les de l'executiu municipal, segons els grups de l'oposició. Més de 300 famílies es van quedar sense plaça a l'inici de curs, tal com va denunciar el Diari. Tant la Crida com En Comú Podem demanen iniciar els tràmits per construir les escoles bressol de la Concòrdia i de Covadonga per reduir aquesta problemàtica.
La Crida considera que els 28,9 milions per acció social són "insuficients" per aconseguir una ciutat "de serveis a les persones". Creu que s'ha d'incrementar la partida per a serveis socials i dependència, millorar les condicions del servei d'atenció domiciliària (SAED) i incrementar els recursos per a la salut mental dels joves.
Les inversions, en el punt de mira
El Govern ha previst 16 milions d'euros en inversions per a l'any 2027, un 19% menys que l'any anterior, però aspira a ampliar la partida fins als 30,5 milions d'euros amb els drets de superfície obtinguts amb la construcció de dos supermercats. Rifer critica aquesta estratègia i considera que Sabadell "no es pot permetre la venda de sòl públic", mentre Renom troba a faltar informació al respecte: "No ens expliquen a què es destinaran aquests ingressos ni quines millores concretes suposaran per als barris", assevera.
"Ja ens poden anar donant titulars, però la realitat és una: en quatre anys de mandat del PSC amb majoria absoluta, amb una pujada acumulada del 24,2%, hem vist titulars, fotos i primeres pedres per al 2030", conclou la líder republicana.