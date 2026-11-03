Més de 300 milions d'euros en els pressupostos de Sabadell del 2027

El pressupost municipal de Sabadell superarà, per primera vegada, els 300 milions d'euros l'any 2027. El Govern ha dissenyat uns comptes expansius, amb més despesa en espai públic, neteja, seguretat, persones grans i dependents i polítiques d'ocupació. "L'objectiu és fer de Sabadell una ciutat més segura, cuidada i amb més oportunitats per desenvolupar un projecte de vida", ha assegurat el portaveu de l'executiu, Eloi Cortés, en la presentació dels comptes aquest dimarts.
Els comptes tindran un dotació de 303,3 milions d'euros, un 4,3% més que enguany. Més 71 milions d'euros –un de cada cinc euros del pressupost– aniran destinats a la neteja i al manteniment de l'espai públic, parcs, jardins i places enjardinades que hi ha a la ciutat. Sabadell disposa de més de 250 hectàrees verdes que s'han de mantenir, després de la inauguració del parcs d'Odessa i de les Aigües (Can Llong). "No n'hi ha prou amb fer l'obra i després marxar. Els espais comuns s'han de cuidar", ha insistit Cortés. Així mateix, s'han previst 2,4 milions d'euros en millores en manteniment a les escoles.
Un altre bloc que experimenta un creixement és acció social i habitatge, que arribarà als 49 milions d'euros (+11,6%). S'incrementa la partida corrent i el pressupost d'inversions de Vimusa, que executarà el gruix d'una promoció de 108 de lloguer assequible a Can Gambús, valorada en 29 milions d'euros. Així mateix, SBD Lloguer Social –participada per l'Ajuntament– començarà a construir un altre edifici al costat, amb 62 habitatges més i un cost de 14,2 milions d'euros.
Pel que fa a serveis socials, augmentaran els ajuts a la dependència i les subvencions a les entitats amb persones amb discapacitat i es reforçarà el Serveis d’Atenció a l’Entorn Domiciliari (SAED), que atendrà a més veïns l'any que ve. Tot i això, el govern municipal insisteix a destinar més esforços a les polítiques per crear ocupació a través del Vapor Llonch que no pas als ajuts socials. "És la millor política social és l’ocupació per poder construir autonomia personal", ha argumentat el regidor de Serveis Econòmics, Antonio Rodríguez Galián.
La partida destinada a la Policia Municipal també s'incrementarà fins arribar als 25 milions d'euros (+11,9%). El pressupost augmenta al ritme que creix la plantilla, que ha arribat als 272 agents, i va en paral·lel a la reforma i millora de les instal·lacions de Can Marcet, que tindran un cost d'uns 650.000 euros.
16 milions d'euros en inversions
Els comptes incorporen fins a 16 milions d'euros en inversions, entre les quals destaca l'impuls del Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut de la UAB, un projecte cofinançat per l'Ajuntament de Sabadell amb 1,6 milions d'euros, i les millores a l'estadi de la Nova Creu Alta, valorades en 900.000 euros. Pel que fa a l'espai públic, els projectes principals seran la transformació de la plaça de Rogelio Soto (1,2 milions d'euros) i de diversos espais del barri de Sant Julià (670.000 euros).
La proposta se sotmetrà a l'aprovació del ple municipal dilluns vinent i tirarà endavant sense dificultats, ja que el govern municipal del PSC disposa de majoria absoluta.