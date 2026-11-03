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Detinguts dos estafadors que llogaven pisos turístics a Sabadell fent-se passar pels propietaris

Sabadell

Els arrestats oferien habitacions per uns 300 euros mensuals i desapareixien després de cobrar la fiança i el primer mes de lloguer

  • Pla de detall del lateral d'un dels nous vehicles dels Mossos d'Esquadra presentats al Complex Egara, el dia 11 de novembre de 2021. (Horitzontal)
Publicat el 03 de novembre de 2026 a les 13:35

Sabadell és un dels nou municipis afectats per una estafa immobiliària que ha deixat 21 víctimes i pèrdues superiors als 13.000 euros. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 d'octubre una dona de 20 anys i un home de 31 que presumptament llogaven apartaments turístics per oferir-los fraudulentament com a habitatges de lloguer habitual. Els fets també s'han detectat a Terrassa, Manresa, Valls, Tarragona, Viladecans, Calafell, Badalona i el Vendrell. Segons han apuntat fonts de la policia catalana, la investigació va començar al setembre, arran de dues denúncies presentades a Manresa i Valls.

Segons els Mossos, la dona reservava pisos turístics durant una o dues nits i publicava anuncis de lloguer d'habitacions per uns 300 euros mensuals. Després, ensenyava els immobles als interessats fent-se passar per la propietària o llogatera. Les víctimes signaven contractes amb dades falses i pagaven entre 450 i 800 euros en concepte de fiança i primera mensualitat. Quan tornaven per instal·lar-s'hi, la dona ja havia desaparegut, havia retirat l'anunci i els havia bloquejat el telèfon. En alguns casos, havia cobrat a diverses persones per una mateixa habitació.

La majoria dels afectats eren joves d'entre 18 i 25 anys amb pocs recursos i necessitat urgent d'habitatge. Alguns havien deixat el domicili anterior i van quedar-se sense lloc on viure després de l'engany. Fins i tot, segons les mateixes veus, una de les víctimes va acabar dormint al carrer. A més de les estafes, els investigadors relacionen la dona amb sis furts en apartaments turístics, d'on presumptament s'enduia televisors, microones i altres objectes valorats en més de 4.500 euros. La detinguda, amb antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial el 29 d'octubre a Manresa. Ara, la investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més víctimes.

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