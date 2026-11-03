Detinguts dos estafadors que llogaven pisos turístics a Sabadell fent-se passar pels propietaris

Sabadell és un dels nou municipis afectats per una estafa immobiliària que ha deixat 21 víctimes i pèrdues superiors als 13.000 euros. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 d'octubre una dona de 20 anys i un home de 31 que presumptament llogaven apartaments turístics per oferir-los fraudulentament com a habitatges de lloguer habitual. Els fets també s'han detectat a Terrassa, Manresa, Valls, Tarragona, Viladecans, Calafell, Badalona i el Vendrell. Segons han apuntat fonts de la policia catalana, la investigació va començar al setembre, arran de dues denúncies presentades a Manresa i Valls.
Segons els Mossos, la dona reservava pisos turístics durant una o dues nits i publicava anuncis de lloguer d'habitacions per uns 300 euros mensuals. Després, ensenyava els immobles als interessats fent-se passar per la propietària o llogatera. Les víctimes signaven contractes amb dades falses i pagaven entre 450 i 800 euros en concepte de fiança i primera mensualitat. Quan tornaven per instal·lar-s'hi, la dona ja havia desaparegut, havia retirat l'anunci i els havia bloquejat el telèfon. En alguns casos, havia cobrat a diverses persones per una mateixa habitació.
La majoria dels afectats eren joves d'entre 18 i 25 anys amb pocs recursos i necessitat urgent d'habitatge. Alguns havien deixat el domicili anterior i van quedar-se sense lloc on viure després de l'engany. Fins i tot, segons les mateixes veus, una de les víctimes va acabar dormint al carrer. A més de les estafes, els investigadors relacionen la dona amb sis furts en apartaments turístics, d'on presumptament s'enduia televisors, microones i altres objectes valorats en més de 4.500 euros. La detinguda, amb antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial el 29 d'octubre a Manresa. Ara, la investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més víctimes.