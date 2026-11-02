Nova rotonda per millorar l’accés a Torre-romeu

Els veïns de Torre-romeu tindran una nova rotonda per facilitar l’accés rodat al barri. Serà a l’enllaç del camí de Torre-romeu amb la ronda de l’Ebre. L’Ajuntament de Sabadell han aprovat aquest dilluns a la Junta de Govern Local un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per traspassar al consistori els primers 1,3 km de recorregut de la carretera BV-2432 (camí de Torre-romeu, que comença al final del carrer de les Tres Creus).
Complert aquest pas, fonts municipals apunten que l’Ajuntament podrà aprovar, contractar i executar les obres per construir la rotonda, amb un pressupost de gairebé 1,49 milions d’euros. La Diputació aportarà 1,21 milions d’euros (75,4%) i la resta els sufragarà el consistori. Aquesta inversió també contempla obres de millora del pont que creua el riu Ripoll. A partir de l’adjudicació de les obres es podrà estimar quan la rotonda podria ser una realitat.
La construcció d’una rotonda s’inclou en el pla del Govern per revitalitzar l’entorn del riu Ripoll. En contempla tres, sent aquesta la primera –es millorarà l’accés al carrer del riu Ripoll–, mentre que les altres dues estan pendents que es concreti el seu desenvolupament. La segona és al mateix camí de Torre-romeu, en la intersecció amb el camí de Can Quadres. Amb ella es vol guanyar seguretat substituint l’actual configuració en què el gir queda a mig revolt per una rotonda que permeti continuar per la carretera, accedir al camí de Can Quadres o canviar de sentit.
La tercera es vol aixecar a la carretera de Caldes (C-1413a) - carrer de Ca la Daniela, per millorar l’accés al molí d’en Torrella i Cal Castelló i a Ca la Daniela.