L’alcohol, causa del 50% dels casos de drogodependència atesos a Sabadell

L’alcohol és una de les drogues més presents en la vida quotidiana. Al servei de Drogodependències del Parc Taulí, aproximadament la meitat dels pacients atesos tenen problemes relacionats amb el seu consum. La presència constant de begudes alcohòliques en l’entorn social contribueixen a fer més difícil detectar el problema: “No perquè sigui la substància més addictiva, sinó per ser la més disponible”, assenyala Carme Massons, cap de secció de Drogodependències del Parc Taulí. Igualment, a vegades és complicat també pel propi usuari entendre que té un problema; sobretot en determinades begudes socialment més acceptades. “Alguns pacients ens diuen: ‘No, no, jo no bec alcohol. Jo, cervesa’”.
Cocaïna, després de l’alcohol
La unitat manté una activitat estable durant els darrers anys, amb unes 600 persones que comencen tractament anualment i prop de 16.800 visites. I, després de l’alcohol, la cocaïna representa aproximadament el 20% dels pacients i el cànnabis, un 15%. El servei continua atenent més homes que dones, tot i que la diferència s’està reduint. Segons Massons, l’estigma associat a les addiccions “pot dificultar especialment que les dones demanin ajuda i accedeixin al tractament”.
Per identificar una addicció, no n’hi ha prou en comptar les consumicions. “El diagnòstic d’addicció no ve per la quantitat, sinó per la interferència”, resumeix Massons. El senyal d’alerta apareix quan el consum comença a condicionar la vida de la persona. “Quan afecta les relacions familiars, perjudica la feina, esdevé una necessitat difícil de controlar o provoca malestar quan no es pot consumir”, detalla la cap de secció.
Massons adverteix que no hi ha un únic perfil de pacient ni un procés de recuperació igual per a tothom; i que el tractament és multidisciplinari i combina l’atenció mèdica i psicològica amb el treball social. Segons les necessitats, també es valora l’ingrés per a la desintoxicació.
Què diuen les dades, dels joves?
El consum entre els joves també preocupa els professionals. Segons les darreres dades de l’Informe anual de l’Observatori Català d’Addiccions, recollides per Salut, el 24,2% dels estudiants d’entre 14 i 18 anys havia fet almenys un episodi de consum intensiu d’alcohol en el darrer mes. Entre els joves predominen més els episodis de consum intensiu en poc temps, mentre que entre la població de més edat el consum tendeix a ser més freqüent i continuat, es desprèn de l’informe.
Al Parc Taulí, Massons explica que el servei atén pacients a partir dels 16 anys, en coordinació amb el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), i alerta de la normalització d’alguns consums. En el cas del cànnabis, per exemple, assenyala que “no sempre és fàcil identificar quan l’ús esporàdic es converteix en un problema”.