El Cementiri de Sabadell rep la visita de nombroses famílies per Tots Sants

El record dels familiars que ja no hi són ha tornat a reunir moltes famílies aquest diumenge al Cementiri de Sabadell. Al llarg de la jornada, veïns de la ciutat s’hi han acostat per retrobar-se amb els records, tenir cura dels nínxols i deixar-hi flors. Tot i això, entre els assistents hi ha la percepció que la tradició ha anat canviant i que cada vegada són menys les persones joves que s’hi impliquen.
"Segurament les noves generacions no faran el mateix que fem nosaltres"
És el cas d’Anna Cortès, que explica que manté aquesta cita any rere any seguint el costum familiar. "Vaig començar venint-hi amb els meus avis i encara ho continuo fent", relata. Cortès aprofita la jornada per recordar diversos familiars, entre els quals hi ha la seva mare, el seu pare i el seu marit. Assegura que, per a ella, la manera de viure Tots Sants no ha canviat amb el pas del temps, però sí que creu que el costum podria no tenir continuïtat.
"Quan nosaltres ja no hi siguem, segurament les noves generacions no faran el mateix que fem nosaltres", lamenta. Malgrat aquesta preocupació, considera que és una tradició que val la pena preservar.
"Abans estava ple de gom a gom"
Anna Giménez també ha notat aquest canvi. Recorda que, quan era petita, el cementiri estava molt més concorregut durant la diada i que, en alguns moments, fins i tot costava moure-s’hi. "Abans hi havia molta més gent, estava ple de gom a gom", assenyala.
A parer seu, les noves generacions senten menys vinculació amb aquesta tradició. També apunta que "l’augment de les incineracions pot influir en la manera com les famílies mantenen el record dels difunts i en la necessitat de visitar un nínxol".
"El més bonic és venir amb la família"
Per a Alberto Ordóñez, en canvi, la jornada continua sent una oportunitat per compartir el record en família. "El més bonic és venir amb la família", destaca. En el seu cas, la visita té també un component religiós: "Recordem els familiars que ja no hi són, els tenim presents i és com si encara estiguessin amb nosaltres". Abans de marxar, la família neteja les làpides i canvia les flors.
Ordóñez també observa que costa més que els joves mantinguin aquestes pràctiques i considera que hi ha una pèrdua de vinculació amb les tradicions religioses.
"La majoria dels visitants són persones grans"
Una impressió semblant comparteix José María Hernández, que també visita el cementiri cada any el dia de Tots Sants. Per a ell, actualment hi ha "menys presència de gent jove i que la majoria dels visitants són persones grans".
Tot i això, no creu que el costum hagi de desaparèixer: acostar-se al cementiri és, sobretot, una manera de mantenir viu el record dels éssers estimats. "És bonic perquè vens a recordar la teva família", conclou.
FOTOS DE DAVID CHAO: