Desallotgen un grup de lladres multireincidents que ocupava un pàrquing de Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat un campament d'ocupes en un aparcament de l’Eix Macià de Sabadell. Un grup de delinqüents multireincidents s’havia instal·lat a la planta -4 de del pàrquing del Paddock, fet que generava desconcert i por entre els veïns i els visitants, segons han confirmat fonts policials al Diari. "La situació s’havia anat de mare i era un autèntic problema de seguretat i convivència", relata el gestor de l’equipament.
L’aparcament ha patit una successió d’ocupacions des de principis del 2026, quan va disminuir el nombre d’usuaris arran de les obres al centre comercial. Quatre persones van accedir-hi d’amagat per la rampa d’entrada de vehicles. Els individus es van fer amb el control d’una de les plantes i de les escales d’emergència, bloquejant les portes d’accés. "Era un perill potencial. En cas d’incendi hauria pogut passar una desgràcia", explica.
La gestora de les instal·lacions havia intentat fer-los fora a través d’una empresa especialitzada en desallotjaments, però tornaven poc després. "Els treies al matí i l’endemà tornaven a entrar", lamenta el responsable. El problema va empitjorar i, en els moments més crítics, van arribar a conviure-hi quinze persones en un entorn totalment insalubre.
Hi havia matalassos a terra, enmig de les escombraries, i hi feien les seves necessitats. "No tinc paraules, era una cosa espantosa. Hi pixaven, hi defecaven i deixaven la brutícia allà mateix", explica el gestor, encara commogut. Els individus també han causat desperfectes importants: han rebentat diverses portes i llums de l’equipament.
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- Juanma Peláez
Furts, estrebades i robatoris amb violència
A mitjan octubre, el responsable de les instal·lacions va denunciar els fets als jutjats de Sabadell, situats a tan sols uns metres de l’aparcament. Els Mossos, en compliment d’una ordre judicial, han desallotjat l’espai aquest dijous. Allà, els agents han identificat dos joves d’entre 20 i 25 anys que estaven dormint en el moment de la intervenció. Ambdós són “coneguts habituals” dels Mossos i tenen assumptes pendents amb la justícia: acumulen una vintena d’antecedents per furts, estrebades i robatoris amb violència. Per aquest motiu, la Brigada d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional podrà revisar la seva situació al país.
L’aparcament ha iniciat un seguit de reformes per evitar que els fets tornin a succeir. L’accés es controla mitjançant codis QR, targetes d’abonat o matrícules, amb l’objectiu d’impedir l’entrada a peu de persones no autoritzades. Així mateix, s’instal·laran portes de seguretat per accedir a les rampes d’accés, com les que ja hi ha al pàrquing del jutjat, per assegurar-se que no hi hagi més intrusions.
Més de 1.300 ocupacions actives a Sabadell
El fenomen de les ocupacions d’habitatges i d’altres espais privatius, com ara aparcaments i trasters, ha experimentat un creixement durant l’última dècada. Segons les darreres dades disponibles, a 31 de desembre de 2025 hi havia 1.329 habitatges ocupats a la ciutat, un 73% més que fa una dècada. La majoria de casos són ocupacions per necessitat per part de persones amb dificultats econòmiques, i no casos deliqüencials com el del pàrquing.
Des del 2023, s’ha aconseguit capgirar la tendència amb una reducció dels casos. La Policia Municipal de Sabadell identifica si es tracta d’una família vulnerable i, si no és el cas, aplica un protocol per evitar que arrelin a l’immoble i se’l quedin. Els jutjats també han agilitzat els procediments per reduir els terminis de desallotjament per part dels Mossos.