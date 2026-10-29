Tallers, contes i jocs apleguen més de 1.600 persones a la Festa BBVA de la Tardor a Sabadell

Més de 1.600 persones van assistir aquest cap de setmana a l’acte central de la 12a Festa BBVA de la Tardor, a l’Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. La jornada, organitzada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb el suport de BBVA, l’Ajuntament de Sabadell i la Diputació de Barcelona, va incloure tallers infantils, visites a la granja i a la masia de Can Deu, contes i jocs. La principal novetat d’aquesta edició, que des de l'entitat la valoren "molt positivament", va ser una exposició sensorial dedicada als animals de la granja, creada amb motiu del vintè aniversari de la granja escola.
A través del tacte, la vista i l’olfacte, les famílies van poder conèixer diferents aspectes dels animals. Aquesta proposta, situada a la sala d’exposicions temporals, complementava la visita a la granja, on els participants podien tenir contacte directe amb el bestiar. El programa també va recuperar activitats habituals, com les sessions de la Castanyera Conta-contes, que combinaven rondalles relacionades amb aquest ofici amb el repartiment de paperines de castanyes calentes. Els tallers infantils es van centrar en l’elaboració d’un ratpenat i de titelles de dit, amb les quals els infants van poder representar contes tradicionals.
D’altra banda, la cooperativa TotCirc va organitzar activitats de circ i malabars, juntament amb un espai de jocs tradicionals catalans i un racó on es va dur a terme un taller de cuina. La jornada també va disposar d’un Racó solidari, on l’associació Andi Down va donar a conèixer la seva tasca i va instal·lar un mercat de roba infantil i juvenil de segona mà. Finalment, la programació continuarà aquest dissabte vinent amb el taller Fem panellets.