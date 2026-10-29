La vaga de maquinistes de Rodalies avança amb "relativa normaltat" i el compliment dels serveis mínims

La vaga de maquinistes de Renfe ha començat aquest dijous al matí "amb normalitat i el compliment dels serveis mínims", segons la companyia. L’aturada, convocada pel sindicat Semaf durant 24 hores a tot l’Estat, afecta Rodalies i Regionals, amb uns serveis mínims del 66% en hora punta –entre les 6 h i les 9:30 h i entre les 17 h i les 20:30 h– i del 33% la resta de la jornada. A l’alta velocitat i la llarga distància, els serveis mínims són del 73%.
El director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, ha confirmat en declaracions a El matí de Catalunya Ràdio que els primers serveis previstos han sortit amb "relativa normalitat". Tot i això, ha advertit que serà “un dia complicat” i ha recomanat evitar l’ús de Rodalies i informar-se abans d’emprendre qualsevol trajecte per poder planificar el recorregut, com ja van fer en l'anunci de la convocatòria de la vaga.
El sindicat majoritari de maquinistes va decidir dimecres mantenir la convocatòria després de l’accident ferroviari d’Urda, a Toledo, per exigir un canvi “estructural” en seguretat. L’organització ha expressat el condol a les víctimes i ha demanat “prudència” a l’hora d’atribuir causes al sinistre fins que no se’n coneguin els detalls. Entre les reivindicacions, molt lligades al sinistre que ha deixat 68 morts –de moment–, Semaf reclama una normativa “clara” que coordini les comunicacions en situacions de risc i protocols davant d’emergències climàtiques.
Renfe qualifica la vaga d’“injustificada”
Renfe considera que l’aturada és “injustificada” i argumenta que algunes de les demandes excedeixen les seves competències, com la normativa sobre els temps de conducció o determinades actuacions de la Inspecció de Treball. La companyia assegura que ha complert totes les obligacions assumides arran de l’accident ferroviari d’Adamuz, al gener, i defensa que ha reforçat l’operativa i la seguretat. Entre les mesures, destaca la contractació de més de 1.200 treballadors, el reforç dels equips de manteniment i les actuacions per millorar la fiabilitat dels trens i la qualitat del servei.