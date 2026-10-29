Els Mossos, en alerta per si hi ha aldarulls a Sabadell: "Reduirem qualsevol brot de violència"

Alerta als Mossos d’Esquadra davant el possible efecte contagi dels disturbis de Barcelona a altres ciutats de la Regió Metropolitana. La policia catalana augmentarà la vigilància als eixos comercials de Sabadell amb més agents uniformats i de paisà. “Estem preparats per reduir qualsevol brot de violència. Aquesta vegada no ens agafarà desprevinguts”, asseguren fonts policials al Diari.
A hores d’ara no hi ha cap convocatòria anunciada a la ciutat, però el risc “no és nul”, afegeixen les mateixes fonts. La zona amb més potencial per a un episodi similar és el Centre i, concretament, el passeig de la plaça Major, la Rambla i la via Massagué. L’alerta és més elevada a Terrassa, on hi ha dos possibles anuncis per al 31 d’octubre, coincidint amb la nit de Halloween, i el 2 de novembre.
Els Mossos augmentaran la seva presència a les zones més cèntriques i als centres comercials de Sant Pau de Riu-sec, un altre possible escenari d’aldarulls segons la policia autonòmica. La Brigada Mòbil (BRIMO) també està a punt per actuar en cas de necessitat: aquests darrers dies, la unitat antidisturbis dels Mossos ha dut a terme un programa d’entrenament a prop del carrer de la República.
Així mateix, s’han establert taules de coordinació amb els ajuntaments per definir un seguit de mesures de seguiment i prevenció conjuntes amb la Policia Municipal de Sabadell i la resta de policies locals de l’àrea policial.
Vigilància a les xarxes socials
La vigilància s’intensificarà als carrers i a les xarxes socials: la Comissaria General de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) monitora TikTok, Instagram i Telegram en temps real i n'informa la comissaria de Sabadell. Aquesta última ha obert un canal de contacte directe amb els comerciants de la zona per a qualsevol eventualitat.
Els Mossos han recorregut per primera vegada a mecanismes antiterroristes per sol·licitar el tancament de canals de Telegram de Blocus, que incitaven a cometre saquejos i disturbis a Barcelona. La xarxa social els ha bloquejat, però els impulsors n’han creat de nous. L'empresa Golden Owl, especialitzada en desinformació i manipulació digital, ha estudiat la possible expansió dels episodis de violència coordinada. En concret, ha analitzat un grup, el propietari del qual afirma ser de Sabadell. Assegura que tenia coneixement que la policia s'havia infiltrat al xat i que la xarxa "faria un grup a banda" perquè els cossos policials no poguessin accedir a la informació.
Campanya als instituts
Paral·lelament, com a mesura preventiva, els Mossos s’han posat en contacte amb els serveis territorials d’Educació i els directors dels instituts de la ciutat perquè es faci pedagogia entre els joves sobre el dret a manifestar-se pacíficament i s’expliquin les conseqüències de participar en aldarulls d’aquestes característiques.
Les protestes a Barcelona van acabar amb més de 70 menors detinguts, tres dels quals han estat internats en règim tancat. La Llei del menor preveu mesures severes per als disturbis i els actes de pillatge, que van des de la prohibició d’assistir a manifestacions fins a la llibertat vigilada i l’internament en un centre educatiu de Justícia Juvenil.