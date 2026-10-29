El comerç de Sabadell, entre el neguit i la prudència: "Qui et diu que no vindran aquí"

Els recents aldarulls i actes de vandalisme viscuts el passat dissabte 24 d'octubre al centre de Barcelona han encès les alarmes en el teixit comercial de Sabadell. Les imatges d'aparadors destrossats, saquejos i enfrontaments als carrers de la capital han generat un fort clima d'inquietud entre els propietaris de petits negocis i botigues de la ciutat. Encara que els episodis més violents s'han concentrat a la capital catalana, la proximitat geogràfica i la bona connexió entre ambdues localitats fan que els botiguers sabadellencs observin l'evolució dels esdeveniments amb una barreja de preocupació, impotència i el temor constant a un possible efecte contagi que pugui afectar els eixos comercials locals.
Des dels establiments comercials de Sabadell s'assenyala que la proximitat amb la capital fa inevitable el temor. Marta Ruiz, de la botiga Beth's, al passeig de la Plaça Major, alerta de la possibilitat que els aldarulls s'estenguin cal al municipi: "Qui et diu que no vindran un dia cap aquí i faran el mateix amb els nostres locals, se n'aprofitaran" explica. D'altra banda, Susana Rojas, de Julia Perfumeria, també al passeig de la Plaça Major, ens explica que, "les meves companyes m'han preguntat a veure què fem amb la concentració que hi haurà, i si fem o no la vaga, s'ha de tenir precaució", exposa.
Preocupació a l'avinguda de Matadepera
En la mateixa línia, José Medina, de la Drogueria Media, a l'avinguda de Matadepera, condemna fermament els actes vandàlics i el perjudici econòmic que suposen per als afectats: "Això no és reivindicar res, això és vandalisme en estat pur, és una cosa totalment il·legal, és criminal...", exposa. També remarca que "si haguessin volgut aconseguir alguna cosa ho farien pacíficament, amb pancartes i amb una manifestació cívica", conclou.
Per la seva banda, Omar Cruz, d'Herbodietètica Espai Natura, a l'avinguda de Matadepera, posa l'accent en la indefensió que senten els petits empresaris davant d'aquestes situacions: "Sents que no els hi passa res, que estan impunes de qualsevol cosa i a tu ningú t'ajuda, et sents totalment vulnerable", exposa. Mentre la inquietud es manté entre els eixos comercials, alguns comerciants com Raquel Puig, de Jolvi's, de l'avinguda de Matadepera, confien en l'efecte intimidatori del desplegament de seguretat als carrers: "Una mica de por sí que la tens, aquell neguit constant, però bé, esperem que les autoritats hi posin mà", conclou. El sector comercial de Sabadell es manté en alerta, tot esperant que la presència policial serveixi per blindar els negocis locals de qualsevol incident.