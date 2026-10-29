Dues pastisseries de Sabadell, a la ruta dels millors panellets de Catalunya

Sabadell, segell de qualitat. La pastisseria sabadellenca torna a tenir presència en el mapa de l'excel·lència gastronòmica catalana. El forn Centenari i la Pastisseria La Palma han estat seleccionats per formar part de la VII Ruta dels Millors Panellets de Pinyons de Catalunya 2026, impulsada per Panàtics. La iniciativa distingeix 43 establiments d'arreu del territori i també inclou Andreví Pastissers, de Castellar del Vallès, regentat per Xavier Andreví Truyols.
La selecció posa en valor l'ofici artesà i la continuïtat d'uns establiments que mantenen viva la tradició pastissera. En el cas del Forn Centenari, el reconeixement arriba per segon any consecutiu després de més de 125 anys d'història a Sabadell. Actualment, el negoci familiar està regentat per les germanes Eva i Cristina Fernández, que mantenen l'aposta per l'elaboració artesanal i la qualitat dels ingredients. "Un dels trets distintius dels nostres panellets és la proporció de la recepta: un 60% d'ametlla i un 40% de sucre. Una fórmula que dona protagonisme a la matèria primera i que reflecteix la importància de preservar el saber fer de la pastisseria tradicional", expliquen.
La Palma, per la seva banda, acumula més de set dècades d'història al barri de la Creu de Barberà i ha consolidat el seu nom més enllà de Sabadell. L'establiment ja va obtenir tambéel segon premi a la millor mona de Pasqua tradicional de Catalunya el 2025 amb la coneguda mona Cristina, una elaboració de brioix amb fermentació lenta i ingredients de qualitat.
La presència dels dos establiments sabadellencs en la ruta s'emmarca en una tradició gastronòmica que cada any guanya protagonisme per Tots Sants. Els panellets de pinyons, un dels dolços més representatius d'aquestes dates, es converteixen així en una nova oportunitat per reivindicar el valor dels forns i les pastisseries de proximitat.
Més enllà del reconeixement individual, la selecció també contribueix a projectar el nom de Sabadell i del Vallès a través d'un ofici que combina tradició, coneixement i adaptació als nous temps. Una mostra que el patrimoni gastronòmic local continua viu als taulells dels establiments que han passat de generació en generació.