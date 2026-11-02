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Ja es pot consultar si t'ha tocat ser membre d'una mesa electoral a Sabadell per les eleccions generals del 29N

Sabadell

En total, més de 2.200 persones han estat escollides per formar part de l'organització de les eleccions d'aquest mes

  • Exposició de les llistes provisionals del cens electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre de 2026
Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 10:03
Actualitzat el 02 de novembre de 2026 a les 14:34

Sabadell ja prepara el dispositiu electoral per als comicis generals del pròxim 29 de novembre. L'Ajuntament ha celebrat aquest dilluns al migdia un ple extraordinari per sortejar les 2.223 persones que formaran part de les meses electorals de la ciutat. De cara a la jornada electoral, Sabadell disposarà de 247 meses electorals repartides en 57 col·legis de la ciutat. Per a cadascuna de les meses es designaran nou persones: un president o presidenta titular i dos suplents, un primer vocal titular i dos suplents, i un segon vocal titular i dos suplents. Els resultats definitius es poden consultar mitjançant aquest enllaç.

Les persones seleccionades començaran a rebre les notificacions a partir dimarts i, un cop rebuda, disposaran de set dies per presentar al·legacions en cas que tinguin alguna causa justificada que els impedeixi exercir el càrrec. Aquestes al·legacions s'hauran de presentar davant la Junta Electoral de Zona, situada als Jutjats de Sabadell, que serà l'encarregada de valorar els motius exposats. El Ministeri d'Interior ha publicat les instruccions per a les persones que integren les meses electorals. 

El sorteig s’ha realitzat entre les persones gairebé 130.000 persones inscrites al cens electoral que complien els requisits establerts. Per poder ser designat cal saber llegir i escriure i ser menor de 70 anys. Tot i això, les persones de més de 65 anys poden renunciar al càrrec. En el cas de la presidència de la mesa, també es requereix disposar del títol de batxillerat, de formació professional de segon grau o d'una titulació superior.

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