ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de la carretera de Caldes tallen el trànsit per reclamar voreres i autobús: "Les pluges ho han agreujat tot" Marta Ordóñez
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Cultura i oci VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV Redacció
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Sabadell El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau: "La visita del Papa ja és un missatge de pau i esperança" Arnau Fort
Ja es pot consultar si t'ha tocat ser membre d'una mesa electoral a Sabadell per les eleccions generals del 29N
Sabadell
En total, més de 2.200 persones han estat escollides per formar part de l'organització de les eleccions d'aquest mes