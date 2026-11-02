Veïns del Raval d'Amàlia diuen prou: "La manca de voreres és un suïcidi, vaig caure per l'estat del terra"

Els veïns del Raval d'Amàlia, el Molí d'en Torrella i l'entorn del Pont de la Salut han dit prou. Després de més de 15 anys de "promeses incomplertes i retards institucionals", el veïnat s'està organitzant en una associació per emprendre accions de protesta davant el que consideren una situació d'abandonament acceptable per part de l'Ajuntament de Sabadell. Entre les principals reivindicacions destaca la manca de transport públic adequat. Els residents denuncien que no disposen de línies d'autobús urbà directe que els connectin amb el centre de Sabadell i que han de dependre del servei interurbà de la companyia Sagalés, el qual pateix freqüències irregulars i incerteses d'horaris. Aquesta manca de connexió deixa la zona pràcticament aïllada.
Falta d'accesos, voreres inexistents i perill per a la mobilitat
A la "precària mobilitat" s'hi afegeix un greu problema d'accessibilitat i seguretat viària. Raul Hernández, veí del Raval d'Amàlia, assenyala la perillositat i la poca seguretat viària: "La manca d'una vorera ens obliga a passar per zones desprotegides i amb poca visibilitat per als cotxes, pràcticament és un suïcidi", explica. També recalca que el tram situat a l'altre costat del pont presenta la situació més crítica. Aquestes "deficiències" ja han provocat accidents de gravetat. Armando Manzanera, veí amb mobilitat reduïda, assenyala la seva impossibilitat de desplaçar-se amb seguretat cap als serveis bàsics com l'Hospital Taulí. "Vaig patir una caiguda a causa de l'estat del terra i les pluges al no tenir vorera, ho vaig denunciar al Ple Municipal", explica. A més a més, Hernández explica que "molts conductors no respecten el semàfor accionat per botó que permet la sortida dels vehicles del barri". Montse Peral, també veïna del barri, denuncia les grans velocitats en les quals passen els cotxes i la brutícia que hi ha als carrers: "Els carrers semblen abocadors de brossa i cada cop que travesses el carrer et jugues la vida", assenyala.
Incompliments urbanístics i organització veïnal
A la "perillositat dels accessos" s'hi afegeix l'incompliment dels plans urbanístics previstos. De les dues fases que s'havien d'executar mitjançant fons europeus, només es va completar la primera. La segona fase, que havia d'incloure la creació d'accessos dignes i zones d'aparcament a la part posterior, va acabar desapareixent del mapa. Davant la "inacció" de les administracions i la senzillesa de les respostes municipals que posposen les obres a futurs mandats, els veïns han anunciat la creació d'una associació veïnal. Com a mesura de pressió, preveuen realitzar protestes periòdiques tallant el flux del trànsit sense infringir la llei.