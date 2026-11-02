Les obres d’Alcalde Ribé, previstes per a finals d’any

Les obres de reforma del carrer de l’Alcalde Ribé, a l’extrem nord de la Gran Via, podrien començara finals d’any, segons la previsió de l’Ajuntament, que ahir dilluns va adjudicar els treballs en la Junta de Govern Local. Es tracta d’un projecte pressupostat en uns 766.700 euros, IVA inclòs, que ha de culminar la pacificació i naturalització de diversos espais de la Gran Via iniciada el mandat anterior amb l’Oficina Gran Via - Ripoll de Junts.
S’actuarà en un espai d’uns 4.500 metres quadrats entre la vorera que connecta la plaça d’Espanya i l’avinguda Matadepera, on es renovarà totalment el paviment, incloses escales i rampes per tal de millorar l’accessibilitat. En aquest sentit, es modificarà també la distribució d’alguns dels parterres per tal d’ampliar voreres i millorar el pas de vianants. Es realitzarà també un nou tram de carril bici, que connectarà amb la plaça d’Espanya, l’avinguda de la Concòrdia i el carril bici del carrer d’Antoni Forrellad.
Pel que fa a la vegetació, es renovaran les arbustives i s’incrementarà el verd amb la plantació d’una quinzena de nous arbres i zones de gespa. També s’instal·larà xarxa de reg automàtic. Els treballs també inclouen nou mobiliari urbà (bancs, papereres, aparcabicicletes, pilones...) i es reforçarà l’enllumenat.