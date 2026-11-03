Quan serà l'encesa de llums de Nadal a Sabadell?

Mariah Carey ja ha començat a sonar a la ràdio amb el seu mític 'All I Want for Christmas Is You'. Mostra inequívoca que la celebració de Nadal està més a prop. A Sabadell, l'estrella de la campanya és el Llaminer, que des de fa anys exerceix de mestre de cerimònies durant les setmanes de més fred. El tret de sortida és l'encesa de llums nadalenques a la ciutat. Segons han confirmat fonts municipals, la cita tindrà lloc el pròxim divendres, 27 de novembre, en una triple entrega al centre, nord i sud que tornarà a il·luminar els carrers.
De fet, en els últims dies, els preparatius ja estan en marxa en l'espai públic. Al passeig de la Plaça Major, per exemple, ja pengen alguns elements per sostenir la decoració. Com és habitual, la zona al voltant de l'Ajuntament ha de ser un dels epicentres de les activitats. De moment, sense més detalls sobre el calendari d'advent al Doctor Robert, l'espectacle del Somriu al Nadal, la Caseta del Llaminer, la fira de Santa Llúcia o el pessebre gegant de Sant Roc de l’Agrupació de Pessebristes de l’Acadèmia Catòlica. Propostes que arrenquen, normalment, coincidint amb l'encesa de llums.
Malgrat que la campanya de compres s'allarga durant diverses setmanes, les tres enceses coincidiran amb el Black Friday, el darrer divendres d'aquest mes. A més, serà un cap de setmana frenètic, marcat també per la celebració de les eleccions generals del 29-N. Tocarà marcar en vermell l'agenda i reservar aquelles dates sense fer massa plans.