La Policia estrena un velocímetre per detectar patinets elèctrics 'trucats' a Sabadell

Setge a la velocitat dels patinets elèctrics. La Policia Municipal ha incorporat un nou velocímetre que permet comprovar si els vehicles de mobilitat personal (VMP) superen els 25 km/h, el límit màxim que poden assolir per construcció. L'aparell permet detectar possibles manipulacions per incrementar-ne la velocitat i fer les comprovacions directament al carrer, sense haver de traslladar els vehicles a una estació d'ITV, com s'havia fet fins ara. Amb el nou dispositiu, la comprovació es podrà fer durant els controls policials habituals: el vehicle es col·loca sobre el velocímetre i s'accelera fins al màxim perquè l'aparell registri la velocitat que pot assolir. La manipulació d'un patinet perquè superi els 25 km/h pot comportar una sanció de fins a 500 euros, ja que deixa de complir els requisits tècnics establerts per als VMP. L'objectiu és facilitar la detecció d'aquests vehicles i reforçar la vigilància sobre unes conductes que poden incrementar el risc d'accident.
La novetat arriba en un moment en què es registren més denúncies a conductors de patinets elèctrics. En el que va d'any, segons registres de la Policia, s'han interposat 1.136 denúncies, davant les 648 registrades durant el mateix període del 2025. Són 488 sancions més, un increment del 75%. Les imprudències més freqüents són circular per voreres (175) i circular amb més d'una persona al patinet (173). També hi ha conductors denunciats per no disposar d'un sistema de frenada adequat, entorpir la circulació, desobeir les indicacions dels agents o no respectar els semàfors en vermell. La llista inclou igualment conduir fent servir el mòbil o auriculars, circular de manera negligent i no respectar la senyalització. Un conjunt de comportaments que també apareixen entre les preocupacions dels veïns, especialment als carrers de vianants del Centre.
De fet, residents de carrers com Gràcia, Llobet, les Paus i Indústria, així com dels entorns del Mercat Central i el passeig de la Plaça Major, han alertat reiteradament de patinets que circulen a gran velocitat, en sentit contrari o sense respectar els espais reservats als vianants. Les queixes apunten sobretot a la sensació d'inseguretat que provoquen aquests vehicles en carrers estrets i amb una elevada presència de persones grans, infants i famílies. "Tot el que sigui vetllar per la seguretat del vianant, que som els més vulnerables, endavant", celebren en Pau Ramos i la Gemma Robles, veïns del Centre. "És una bona notícia, però també està bé que es controli més les infraccions a l'hora de conduir", apunta Jaume Garcia, veí del carrer de l'Escola Industrial. Les dades de l'any passat ja apuntaven a una tendència consolidada. Segons la memòria de la Policia Municipal, els patinets van acumular 722 denúncies durant el 2025. Sis de cada deu corresponien a tres infraccions: circular amb dues o més persones al mateix vehicle (172), fer-ho per voreres o zones de vianants (170) i conduir mentre s'utilitzava un dispositiu mòbil (108).
Més obligacions per als conductors
El nou velocímetre s'incorpora en un escenari de més exigències per als usuaris dels VMP. Des de l'1 d'octubre, els conductors han de tenir com a mínim 15 anys i portar casc de protecció. També han de dur elements reflectants durant la nit o en condicions de poca visibilitat, mentre que les persones que utilitzen el patinet per treballar han de portar sempre l'armilla reflectant. L'incompliment d'aquestes obligacions pot comportar multes de fins a 200 euros. A més, durant el 2026 s'han incorporat noves obligacions relacionades amb el registre dels vehicles a la Direcció General de Trànsit (DGT) i l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. Un conjunt de mesures que amplia el marc de control d'uns vehicles cada vegada més presents en la mobilitat urbana.