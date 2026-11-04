Els patinets guanyen espai a carrers de vianants de Sabadell: “Un dia hi haurà un accident greu”

La circulació imprudent dels vehicles de mobilitat personal (VMP) –patinets elèctrics– pels carrers de vianants del Centre de Sabadell preocupa cada cop més els veïns de la zona. Vehicles que circulen a gran velocitat, en sentit contrari i sense respectar els espais destinats als vianants són algunes de les imprudències que els veïns alerten. Les queixes se centren especialment en carrers com Gràcia, el passeig de la Plaça Major, Llobet, de les Paus i Indústria, així com als entorns del Mercat Central i el carrer de Sant Pere. "Volem més controls policials, molts conductors de patinets no tenen sentit comú", reclamen. "Als espais de vianants, la convivència amb patinets cada cop vegada és més complicada”, coincideixen.
“No pot ser que hagis de mirar constantment enrere o apartar-te perquè ve un patinet. Són carrers per als vianants i sembla que, de vegades, siguem nosaltres els que hem de demanar permís per passar”, lamenta Teresa Palma, veïna del Centre. Alguns veïns han estat testimonis directes d'ensurts provocats per imprudències al patinet. La Lola explica que un patinet va envestir el seu gos en un encreuament i que el conductor va continuar la marxa sense aturar-se: "Per sort no va ser molt més greu, però no pot ser aquesta impunitat", lamenta. Una altra veïna assegura que va estar a punt de ser atropellada mentre caminava pel carrer de les Paus. “No podem normalitzar que passin aquestes coses, ja s'han produït diversos ensurts, un dia hi haurà un accident greu”, apunta Ot Ramírez.
La velocitat és una de les qüestions que més inquieta els veïns, especialment en carrers estrets o en trams amb molta afluència de persones grans, infants i famílies que passegen amb animals. També denuncien circulacions en sentit contrari i maniobres que obliguen els vianants a apartar-se per evitar possibles col·lisions. “Hi ha moments que caminar per carrers per a vianants sembla una cursa d’obstacles. No estem parlant d’un parell de casos puntuals, és una situació que veiem habitualment”, exposa Mònica Paredes. Els residents consideren que no n’hi ha prou amb recordar les normes de circulació i reclamen més presència policial als punts on les queixes són més reiterades i "mà dura".“Les normes hi són, hem vist que hi ha sancions, però cal més setge a aquestes imprudències”, reclama Jaume Garcia, veí del carrer de l'Escola Industrial. "Els carrers han de ser, principalment, per a caminar-hi", reclamen.
De fet, la policia fa temps que té sota lupa els VMP. Els conductors de patinets elèctrics van acumular 722 denúncies a Sabadell el 2025, segons les darreres dades de la memòria anual de la Policia Municipal de Sabadell. La gran majoria de les sancions es van agrupar en tres categories: circular dues o més persones en un mateix vehicle (172); circular per la vorera o zona de vianants (170) i conduir fent servir algun dispositiu mòbil (108). Representen sis de cada deu denúncies interposades. D'altra banda, també s'han sancionat conductors per conduir negligentment, no respectar els senyals de trànsit ni semàfors o circular sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
Els punts amb més denúncies, però, no es troba als carrers per a vianants. Grans eixos viàris com la carretera de Barcelona (37), la carretera de Terrassa (35), la Rambla (32), l’avinguda de Francesc Macià (26), l’avinguda de Barberà (23) o el passeig d’Espronceda (19) són els punts on més infraccions s'enxampen.