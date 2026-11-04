Alumnes de l’Institut Ribot i Serra alcen la veu pels retards del transport públic

Anar a classe a primera hora del matí s'ha convertit en una cursa d'obstacles diària per a l'alumnat del grup del Programa de formació i inserció (PFI) d'Auxiliar de Perruqueria i Estètica de l'Institut Ribot i Serra de Sabadell. El col·lectiu d'estudiants ha alçat la veu per denunciar les greus incidències i la manca de puntualitat en el servei de transport públic, una situació que asseguren que no només els fa perdre hores lectives, sinó que té un impacte directe en la seva avaluació acadèmica.
Segons detallen els mateixos afectats, les incidències són constants en diverses línies clau per la mobilitat del Vallès Occidental: les línies interurbanes d'autobús B1, B2, A1 i la urbana L1, com també la línia R4 de Rodalies. Els alumnes que venen de municipis com Cerdanyola, Ripollet, Badia, Sant Quirze o Terrassa estan "farts" de les incidències diàries en la seva mobilitat. Entre els principals problemes destaquen demores que en molts casos arriben a assolir les dues hores i, en el cas dels autobusos, combois que passen per les parades plenes a vessar i continuen la marxa sense recollir els usuaris que esperen. "Ni fent senyals amb la mà paren, no ho havia vist mai, no entenem com no poden posar més autobusos en veure que sempre van plens", explica una alumna.
Aquesta "manca de fiabilitat" en la xarxa de transport té conseqüències que van més enllà de la "simple molèstia" d'esperar a la parada. L'assistència i la puntualitat són factors estrictament avaluables en un PFI, una formació pràctica enfocada a la inserció laboral on la disciplina horària té un pes rellevant.
Tanmateix, l'alumnat denuncia que els retards reiterats -restringits a causes alienes a la seva voluntat- els estan perjudicant directament en les qualificacions finals. "Arribem tard no per falta d'interès o per no haver-nos llevat d'hora, sinó perquè el transport no funciona", expliquen des del grup d'estudiants. L'alumnat reclama una millora immediata en la freqüència i la capacitat de les línies d'autobús i tren implicades, i també una major empatia i flexibilitat per part del sistema educatiu davant d'una problemàtica de mobilitat que afecta diàriament desenes de joves a la ciutat.