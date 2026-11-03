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FOTOS | Un incendi crema a la quarta planta d'un edifici del Passeig

Sabadell

Cinc dotacions dels bombers i Policia Municipal i SEM s'han desplaçat fins al lloc del succés

  • El succés ha comportat un important desplegament d'emergències -
Publicat el 03 de novembre de 2026 a les 20:51
Actualitzat el 03 de novembre de 2026 a les 22:50

L'incendi de la quarta planta d'un edifici d'habitatges del passeig de la Plaça Major, 72, ha provocat el desplegament dels bombers, la Policia Municipal i el SEM. Fonts de bombers apunten que han rebut l'avís del succés a les 20.25 h per foc en un matalàs que ha quedat extingit a les 20.55 h. Cinc dotacions de bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'incident i han treballat per extingir el foc i ventilar l'immoble.

En total hi havia tres persones a l'habitatge, segons bombers. Una persona ha estat atesa pel SEM per inhalació de fum i les altres dues persones no han requerit atenció mèdica. Les dotacions s'han començat a retirar progressivament un cop s'ha resolt l'emergència.

  • Bombers, al lloc de l`incendi
  • Curiosos a la zona de l`incendi
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