ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de plaça de Ròmul comencen a veure la llum després de setmanes a les fosques Marta Ordóñez
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Cultura i oci VÍDEO | Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat canten el Virolai i 'Em dones força' al papa Lleó XIV Redacció
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Sabadell El bisbe de Terrassa, Salvador Cristau: "La visita del Papa ja és un missatge de pau i esperança" Arnau Fort
FOTOS | Un incendi crema a la quarta planta d'un edifici del Passeig
Sabadell
Cinc dotacions dels bombers i Policia Municipal i SEM s'han desplaçat fins al lloc del succés