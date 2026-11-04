Cinema i teatre, novetats en la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants

Sabadell celebrarà el Dia Universal dels Drets dels Infants (DUDI) amb un programa d’activitats que s’estendrà del 3 de novembre al 12 de desembre i que enguany posarà especial atenció en la inclusió i el respecte a la diversitat. La commemoració inclourà propostes lúdiques, culturals, educatives i de sensibilització, amb la participació del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell, entitats i diferents serveis de la ciutat. L’acte central tindrà lloc el dissabte 21 de novembre, de 10 a 14 h, a la plaça de la Infància, sota el lema ‘Cap barrera als nostres drets’.
La celebració del 21 de novembre s’adreçarà a infants d’1 a 14 anys i a les seves famílies. Durant el matí hi haurà espais de joc i creació, tallers de manualitats, jocs gegants, activitats de lectura, un inflable, un espectacle de percussió, una exhibició de dansa urbana i altres propostes lúdiques. També es durà a terme la lectura del manifest del DUDI 2026, a càrrec de representants del Consell d’Infants i Adolescents. Enguany, el manifest se centrarà en la diversitat funcional.
El cinema i el teatre, entre les novetats d’enguany
Una de les novetats de la programació serà la presentació de dos curtmetratges el dissabte 21 de novembre, a les 18 h, al Cinema Imperial, en el marc de la tercera Mostra de Cinema Infantil.
Es projectarà «La bici de la Lola», un audiovisual que aborda la prevenció de l’abús sexual infantil i l’educació sexual. La sessió comptarà amb la participació de les seves directores, Alba Barbé i Serra i Laia Pibernat i Mir. I també es presentarà «Queda’t un moment», un curtmetratge creat per la comissió d’adolescents del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell per sensibilitzar sobre l’abús sexual infantil.
Una altra de les novetats serà la representació de l’obra de teatre ‘ANIMALS’, a càrrec de l’Associació Teatre Dansa Petit Món, que aborda l’adolescència a través de la mirada de 13 joves. L’espectacle tindrà lloc el diumenge 22 de novembre a l’Auditori del Casal Pere Quart, amb dues sessions, a les 12 i a les 18 h. Després de cada representació es farà un col·loqui participatiu amb el públic.
Per assistir a les projeccions del Cinema Imperial i a les representacions teatrals caldrà inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament de Sabadell..
Activitats als equipaments i espais de la ciutat
El programa del DUDI inclou també activitats que es desenvoluparan durant el mes de novembre a diferents equipaments municipals.
Entre les primeres propostes hi ha la tercera edició de la jornada «Som la ceba: viu i passa pantalla», adreçada a famílies amb infants de 0 a 6 anys. Tindrà lloc el dissabte 7 de novembre, al Casal Pere Quart i a la plaça del Doctor Robert, amb espectacles, espais de joc, tallers i informació sobre els recursos de la ciutat per a la petita infància.
També s’organitzarà l’activitat «I ara... què fem amb les pantalles?», a càrrec de l’Equip de Salut Comunitària, a les escoles bressol municipals Arraona, Joan Montllor, La Romànica i Espronceda, els dies 3, 17 i 24 de novembre. Les sessions estan obertes a les famílies del barri i no requereixen inscripció prèvia. Tot i això, les persones interessades poden enviar un correu a promociosalut@ajsabadell per rebre avisos en cas de possibles imprevistos.
Les biblioteques municipals acolliran tallers infantils de jocs de taula, ciència amb LEGO, experiments, animació de dibuixos i reciclatge de paper, així com una sessió de contes per als més petits.
El programa es completa amb activitats per treballar els drets dels infants i adolescents a través del joc en diversos espais joves i propostes culturals i esportives, com una visita familiar al Museu d’Història, una activitat al Museu d’Art, una trobada de minibàsquet prebenjamí i una jornada de cros escolar.
El 20 de novembre, amb motiu del Dia Mundial de la Infància, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de blau, en el marc de la proposta mundial d’UNICEF.
Un acte institucional conjunt dedicat a la infància i la diversitat funcional
Enguany, una altra de les novetats serà la celebració conjunta de l’acte institucional del Dia Universal dels Drets dels Infants i del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que aquest any estarà dedicat a la infància. L’acte tindrà lloc el dijous 3 de desembre, a les 18 h, al Teatre Principal, amb la participació del Consell d’Infants i Adolescents de Sabadell i de les entitats de persones amb discapacitat de la ciutat.
La commemoració serà un espai de reflexió i sensibilització sobre els drets dels infants, la inclusió i la igualtat d’oportunitats, amb especial atenció al reconeixement i respecte de la diversitat funcional. Per assistir-hi caldrà inscripció prèvia.