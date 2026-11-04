El comerç busca la fórmula per continuar sent únic

El comerç de Sabadell continua tenint capacitat d’atracció, però mantenir-la passa per saber adaptar-se als nous hàbits de consum sense perdre la personalitat pròpia. Així ho defensa Eva Fernández, presidenta de la comissió de Comerç de la Cambra de Sabadell, que assenyala que la transformació digital, el creixement de la restauració i dels serveis personals i l’aparició de nous models de negoci estan redefinint el paisatge comercial de la ciutat. “El comerç de Sabadell té salut”, defensa Fernández, també presidenta de Sabadell Comerç Centre i gerent del forn Centenari. També veu en aquesta evolució una oportunitat per reforçar la identitat comercial local. Les dades de l’Observatori dels Centres Urbans, que analitza diferents eixos comercials, situen l’ocupació dels locals de l’Eix Central en un 85,53%. És a dir: pràcticament nou de cada deu locals comercials estan actius. Una xifra que apunta a la vitalitat de l’activitat al Centre, tot i que conviu amb reptes importants per als establiments.
Fernández assenyala que els negocis que han mantingut models de fa una dècada sense adaptar-se als canvis socials són els que poden trobar més dificultats. “Si vols competir i estar a peu de carrer, t’has de modernitzar”, resumeix. Segons l’anàlisi que fan des de la Cambra de Sabadell, un dels canvis més visibles és el creixement de la restauració, que ha guanyat pes en una ciutat on, tal com apunta Fernández, els hàbits de consum han evolucionat cap a una major valoració de l’oci, l’esbarjo i la cura personal. Alhora, destaca l’aparició de nous establiments impulsats per emprenedors que aposten per conceptes diferenciats i amb personalitat pròpia. “És important que tots tinguin identitat i caràcter”, apunta. La singularitat, considera, “pot esdevenir un element diferencial davant l’homogeneïtzació de l’oferta i grans plataformes comercials”.
Aquesta transformació, però, no es limita a l’oferta. També la manera de vendre ha canviat. Fernández considera que el futur passa per fer conviure la botiga física amb la venda en línia, també dins d’un mateix negoci. La digitalització no ha de substituir l’establiment presencial, sinó complementar-lo. En aquest escenari, defensa que “el comerç de proximitat ha d’apostar per l’especialització, l’assessorament i l’atenció personalitzada”, elements que poden marcar la diferència davant una compra a través d’internet.
Eines per encarar els canvis
En aquest context, la Cambra de Sabadell treballa per donar eines als establiments perquè puguin afrontar els canvis. “La formació en aparadorisme, els cursos de digitalització i el treball sobre les xarxes socials formen part d’aquest acompanyament”, destaca Fernàndez. La Cambra també impulsa iniciatives de dinamització, com el concurs d’aparadors de Nadal, amb l’objectiu de generar moviment als carrers comercials i implicar tant els establiments com la ciutadania.
L’entitat també vol actuar com a interlocutora entre el teixit comercial i les administracions, especialment quan les decisions urbanístiques o les obres poden afectar l’activitat dels negocis. Fernández defensa que el coneixement directe que tenen les organitzacions comercials de la realitat dels establiments pot contribuir a anticipar problemes i traslladar necessitats als responsables públics.
Un futur amb més oportunitats per als joves
Un dels obstacles que identifica Fernández és el cost d’obrir i mantenir un establiment. Els lloguers comercials, assegura, s’han encarit fins a situar-se en nivells “prohibitius” per a alguns emprenedors, especialment els que comencen. “Això pot facilitar l’entrada de grans empreses, multinacionals o franquícies, però podem perdre comerços més pròxims i singulars”, adverteix. Per això, reivindica que les administracions facilitin l’emprenedoria, especialment entre els joves, “amb mesures que ajudin a fer viables els projectes en les primeres etapes com ara beneficis fiscals”. De cara als pròxims anys, Fernández situa el suport als nous emprenedors entre les prioritats per preservar la diversitat comercial de Sabadell.
Considera que la formació i la capacitat d’actualitzar els models de negoci seran determinants perquè els establiments continuïn sent atractius i tinguin continuïtat. Més que una qüestió estrictament de relleu generacional, apunta, “el repte és que els negocis siguin prou sòlids i adaptables per poder passar a noves mans”. La seva visió per al futur és la d’una ciutat amb més iniciatives pròpies i projectes capaços de diferenciar-se en un mercat cada vegada més global. “M’agradaria un Sabadell ple d’iniciativa i de futur, amb comerços punyents, diferents i alternatius”.