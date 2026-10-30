Monogràfics, taules rodones, tallers i molt més per celebrar els 50 anys del Diari de Sabadell

El Diari de Sabadell celebra, entre aquest 2026 i el 2027, el seu 50è aniversari, des que el 2 d'abril de 1977 es va refundar la capçalera alhora que la transició començava a assentar-se a la societat. Per aquest motiu, fa mesos que preparem diverses sorpreses que ja és hora de revelar. Sota el lema "50 anys explicant la ciutat", que fa de fil conductor, volem explicar com ha canviat la ciutat en aquest mig segle amb el testimoni dels veïns, vivint la ciutat a peu de carrer, explicant històries de veïns i demostrant el valor que té Sabadell i que ha tingut des de sempre.
L'eix central de la celebració serà una sèrie de cinc monogràfics, publicats a la versió en paper i a la digital, dedicats al comerç, la cultura, els barris, l'esport i les empreses de Sabadell, que es publicaran mensualment fins al febrer –l'únic mes que se'n publicaran dos–. Cadascun permetrà fer un viatge al passat per descobrir com era la ciutat fa cinquanta anys, quins canvis ha viscut i quins reptes afronta de cara al futur a través de peces de gèneres molt diversos. A part, cada monogràfic anirà acompanyat d'una taula rodona, amb la participació de persones vinculades a cadascun dels àmbits per contrastar experiències i reflexionar sobre el tema en l'àmbit local.
El primer monogràfic es publicarà a l'edició en paper d'aquest dissabte 31 d'octubre i s'aniran publicant els articles a la pàgina web durant els pròxims dies. D'altra banda, la primera taula rodona tindrà lloc dijous vinent, 5 de novembre. Qui vulgui assistir-hi, ho podrà fer de manera gratuïta sense haver d'apuntar-se enlloc i tan sols haurà de venir a la redacció del Diari (plaça de Ricard Simó i Bach, 8) a les 18:30 h els dies assenyalats. En aquesta primera edició, els convidats seran Eva Fernández, presidenta de la Comissió de Comerç de la Cambra de Comerç i presidenta Sabadell Comerç Centre; Jordi Obradors, director de l'Observatori dels Centres Urbans i gerent Sabadell Comerç Centre; Oscar Sánchez, propietari de la botiga Andadas (Ca n'Oriac) i Sol Hernández, copropietària de la botiga Flacko Studio (Centre).
Seguint el mateix funcionament per cadascuna de les publicacions dels pròxims mesos, el calendari de monogràfics i taules rodones, respectivament, serà el següent: Cultura (28 de novembre i 3 de desembre), Barris (16 de gener i 21 de gener), Esport (6 de febrer i 11 de febrer) i Empreses (27 de febrer i 4 de març). De moment, encara no s'ha confirmat qui conformarà les taules rodones, en aquests casos.
Més enllà dels especials, el 50è aniversari també disposa de presència setmanal a les pàgines del Diari i als canals digitals –com ja haureu pogut llegir–, on es parla de temes molt diversos des d'enfocaments molt diferents. La celebració, però, no només es cuinarà de portes endins, sinó que sortirà al carrer. Comerços i institucions de Sabadell exposaran portades històriques del Diari als seus aparadors, en una iniciativa que convertirà diferents punts de la ciutat en petits espais de record. Finalment, el Diari també impulsarà tallers per detectar notícies falses i desinformació en diferents centres educatius, amb l'objectiu d'apropar el periodisme als més joves i fomentar una mirada crítica davant la informació que reben. Amb tot això i alguna sorpresa més encara en secret, volem apropar el Diari a la ciutat i, sobretot, a les persones.