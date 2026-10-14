Quatre dècades d'innovació, desenvolupament i avenços de l'Hospital Parc Taulí

El Parc Taulí celebra quatre dècades d’història des de la constitució del Consorci Sanitari, l’any 1986. Des d’aleshores, el complex sanitari de Sabadell ha experimentat una transformació profunda, en tots els sentits. Aquest dimarts, es va celebrar un acte de commemoració del 40è aniversari del centre i es va presentar el llibre Parc Taulí, història d’un projecte al servei de les persones 1986-2026, que ha sigut usat per elaborar aquest article. La història moderna de l'hospital arrenca el 13 d’octubre de 1986, quan es constituir el Consorci Sanitari del Parc Taulí. La iniciativa va permetre integrar diversos centres assistencials dispersos en una única institució pública, amb la participació de la Generalitat, l’Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El canvi va suposar un pas decisiu per superar el model assistencial de beneficència i avançar cap a una sanitat pública més integrada, amb vocació universitària i de recerca. Un any després, el 1987, es va posar en marxa l’edifici Taulí, una de les primeres grans fites del nou projecte que va permetre centralitzar els serveis de medicina i cirurgia, que fins aleshores operaven de manera duplicada a les clíniques La Creu i Nostra Senyora de la Salut. També s’hi van concentrar les urgències, fet que va contribuir a millorar l’organització de l’atenció hospitalària. En aquesta primera etapa, el desenvolupament de les unitats especialitzades va tenir un paper destacat.
La inauguració de la unitat de cures intensives (UCI) va situar el centre entre els hospitals amb instal·lacions avançades per atendre pacients crítics i, paral·lelament, els semicrítics. El salt tecnològic va continuar el 1992 amb la inauguració de la Unitat de Diagnòstic per la Imatge d’Alta Tecnologia (UDIAT), que va reforçar la capacitat diagnòstica del Parc Taulí i va permetre oferir exploracions que aleshores no estaven disponibles a tots els centres hospitalaris.
La recerca i l’ampliació d’un hospital en creixement
L’impuls de la recerca i la formació va prendre forma institucional el maig del 1993, amb la presentació oficial de la Fundació Parc Taulí. Entre els seus objectius hi havia potenciar el coneixement i la docència dels professionals, així com fomentar la recerca i la investigació. D’aquesta manera, el desenvolupament assistencial va començar a anar estretament lligat a la generació de coneixement. El creixement de l’activitat hospitalària va fer necessària una ampliació de les instal·lacions. Entre el 1996 i el 1997 es va desplegar la primera fase del Projecte d’Ordenació Parc Taulí (POPT), que va comportar la construcció de 6.000 metres quadrats nous i la rehabilitació de 15.000 metres quadrats existents. Les obres responien a l’increment de les necessitats assistencials i a l’ampliació de la cobertura del centre.
El 1998, la institució va fer un nou pas organitzatiu amb la transformació del Consorci Hospitalari en Corporació Sanitària. L’objectiu era modernitzar l’estructura, millorar la gestió conjunta dels centres sanitaris de Sabadell i optimitzar els recursos per oferir una atenció més coordinada i eficient. Aquesta diversificació dels serveis va continuar el 2001 amb el naixement de Sabadell Gent Gran, destinat a gestionar serveis d’atenció i suport a les persones grans de la ciutat. Un any després, el 2002, el Parc Taulí i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van posar en marxa la primera base assistencial a Sabadell, que va permetre atendre al lloc dels fets persones accidentades i pacients crítics.
Més espai per atendre més pacients
L’expansió física del complex va viure una nova etapa el juny del 2006, amb la col·locació de la primera pedra de la segona fase del Projecte d’Ordenació Parc Taulí, coneguda com a POPT-2. Aquesta actuació va permetre ampliar un 50% la capacitat del centre i va incloure la construcció de l’edifici Santa Fe, amb uns 12.000 metres quadrats de superfície. El 2009, la inauguració del nou edifici Taulí va culminar una part destacada d’aquesta fase d’ampliació. Les noves instal·lacions van contribuir a donar resposta a les necessitats d’un hospital que continuava creixent i que havia d’adaptar els espais a l’evolució de l’activitat mèdica. En paral·lel, la recerca i la innovació van guanyar pes dins del projecte institucional. El 2014 es va crear l’Institut d’Innovació i Investigació del Parc Taulí (I3PT), dedicat a impulsar la recerca biomèdica, la innovació i la transferència de coneixement a la pràctica clínica.
Una darrera dècada moguda
L'any 2020 va marcar un abans i un després en la història recent de l’hospital. La pandèmia de la covid-19 va obligar a reordenar espais, reorganitzar equips i adaptar l’activitat assistencial a unes necessitats extraordinàries. Durant gairebé dos anys, els professionals van haver de fer front a una de les crisis sanitàries més exigents de la història recent. La pressió assistencial va posar a prova la capacitat d’adaptació del centre i va exigir una resposta ràpida davant l’augment de pacients i els canvis constants en l’organització dels serveis. Superada aquella etapa, el Parc Taulí va reprendre el seu procés de desenvolupament amb la necessitat de continuar reforçant la capacitat assistencial i modernitzant les instal·lacions.
La transformació del complex ha continuat durant els darrers anys amb noves actuacions. El 2022 amb la inauguració de l’edifici Ripoll; dos anys després, el 2024, amb l'ampliació del bloc quirúrgic i l’UCI, i, recentment, fa unes setmanes 2026, amb l’adquisició de la Caserna i dels espais destinats a consultes externes del Taulí. Ara, el Taulí busca una nova etapa de creixement i desenvolupament en un moment que, com va exposar la consellera de Salut, Olga Pané, durant l'acte, el Govern de la Generalitat de Catalunya té el compromís de modernitzar l'hospital.