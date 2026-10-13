La Corporació Sanitària Parc Taulí celebra els 40 anys: "Ens queden moltes persones per cuidar"

"Cap institució té sentit si no millora la vida de les persones". Ha estat una de les frases del vídeo de presentació que s'ha reproduït al Teatre Principal per celebrar els 40 anys del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. L’acte commemoratiu ha servit per reconèixer la feina dels professionals que han contribuït a fer de la institució un referent assistencial i per recordar que, "darrere de les xifres i els serveis, hi ha milers d’històries personals". Laura Andrés i Marta Pontnou han conduït una gala marcada per un to amè i distès que ha combinat l’humor amb el reconeixement a la tasca sanitària. "Quaranta anys donen per a moltes històries", deien.
La presidenta del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, Dolors Costa, ha recordat que el consorci dona servei a una àrea de referència de 13 municipis i atén gairebé 500.000 persones, amb una plantilla d’aproximadament 5.000 professionals. La presidenta ha subratllat que, tot i que la celebració posa el focus en els 40 anys del Parc Taulí tal com es coneix avui, la institució ve de molt més lluny. "La història no comença fa 40 anys. Comença el 1283", ha recordat, tot destacant la llarga tradició assistencial de Sabadell.
Costa ha repassat una trajectòria amb etapes de creixement en diferents àmbits, però també amb "moments especialment difícils", com la pandèmia de la covid-19. "Ens queden molts reptes per afrontar i moltes persones per cuidar", ha exposat Costa. La directora general del Parc Taulí, Gemma Craywinckel, per la seva banda, ha reivindicat la funció pública de la institució i ha defensat, principalment, que "el centre té la responsabilitat de generar valor social, sanitari i econòmic". Finalment, però, no ha volgut acabar el discurs sense donar les gràcies "tant als treballadors assistencials com els que fan aquella feina que no es veu".
"Ens sentim part d’aquesta família. De vegades no pensem prou en el valor que té i segurament és perquè ho hem normalitzat"
Reconeixement a anys de trajectòria
Un dels moments destacats de l’acte ha estat el lliurament de reconeixements a representants de diferents àmbits professionals. Dolors Costa i la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Olga Pané, han participat en l’homenatge a persones que representen la diversitat de perfils que fan funcionar el centre. Els reconeixements han distingit Ricard Comet, en representació de medicina i altres facultatius; Mari Carmen Díaz, d’infermeria; Laia Domínguez, de graduats i diplomats sanitaris; Arturo Román, de tècnics especialistes sanitaris; Ester Cortés, de treball social; Xavier Lechuga, de personal titular no assistencial; Carolina Boix, de gestió i administració, i Pilar Chica, de suport i serveis generals.
La commemoració també ha estat l’escenari de la presentació d’un llibre que recull la història de la institució a través de les vivències dels seus professionals: Parc Taulí, història d'un projecte al servei de les persones 1986-2026. El projecte va néixer de la voluntat de deixar per escrit una trajectòria construïda amb experiències personals, anècdotes i moments que han marcat la vida del centre. Durant l’acte, alguns protagonistes han compartit algunes de les anècdotes vinculades a la preparació del llibre, amb episodis de les seves vivències a l'hospital. Alguna, realment inversemblant.
La vinculació amb la universitat i la ciutat
En la part final de l’acte, Javier Lafuente ha remarcat els vincles entre el Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialment en els àmbits de la docència i la recerca, i ha agraït els anys de trajectòria de l'hospital. "L’Artèxtil contribuirà a reforçar la capacitat docent del centre", ha exposat. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha expressat l’orgull de la ciutat per una institució que considera part de la família sabadellenca. "Ens sentim part d’aquesta família. De vegades no pensem prou en el valor que té i segurament és perquè ho hem normalitzat", ha reflexionat la batllessa. "Gràcies a tots i a totes per cuidar-nos quan us hem necessitat. Sou referent de la ciutat. Sou Sabadell", ha tancat.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha tancat l’acte amb una repassada a la història del Parc Taulí i una reivindicació del valor humà dels professionals que hi treballen. "La valoració global del centre és de 8,47 punts sobre 10 i més de nou de cada deu persones tornarien a escollir-lo per ser ateses. No és casualitat", ha dit, felicitant els professionals del centre pels anys de dedicació. Pané ha assegurat que la modernització del Parc Taulí és un compromís del Govern de la Generalitat i ha destacat el paper de la institució en el naixement del futur Hospital Ernest Lluch, un projecte que ha de contribuir a reforçar l’atenció sanitària al territori. "Amics del Taulí, sou una enveja. Moltes gràcies per tots aquests anys", ha conclòs la consellera.