ARA A PORTADA
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Sabadell La Corporació Sanitària Parc Taulí celebra els 40 anys: "Ens queden moltes persones per cuidar" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell FOTOS | Les imatges de la gala del 40è aniversari de l'hospital Parc Taulí Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Sabadell reivindica el llegat de Jaume Viladoms en el 50è aniversari de la seva mort Pol Gil Ticó
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Castellar del Vallès Mariona Muntanya s'obre pas a 'La Voz' amb una emotiva versió de 'Palabra prohibida' Marc Béjar Permanyer
FOTOS | Les imatges de la gala del 40è aniversari de l'hospital Parc Taulí
Sabadell
L'entitat commemora 40 anys d’història des de la creació del consorci amb la presentació d’un llibre que repassa l’evolució de l’hospital des del 1986