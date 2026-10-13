ARA A PORTADA

FOTOS | Les imatges de la gala del 40è aniversari de l'hospital Parc Taulí

Sabadell

L'entitat commemora 40 anys d’història des de la creació del consorci amb la presentació d’un llibre que repassa l’evolució de l’hospital des del 1986

  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí -
Publicat el 13 d’octubre de 2026 a les 20:02
Actualitzat el 13 d’octubre de 2026 a les 21:20

El Teatre Principal de Sabadell ha acollit aquest dimarts l’acte de commemoració dels 40 anys del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. La celebració ha fet un recorregut per la trajectòria de la institució, i ha servit per presentar el llibre Parc Taulí, història d’un projecte al servei de les persones (1986-2026), una obra que recull quatre dècades d'història i evolució de l'hospital de referència a Sabadell. 

Fotos de David Chao

  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Marta Pontnou amb el vestit dissenyat per Lucía Sirvent
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
  • Acte de celebració dels 40 anys del Taulí
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades