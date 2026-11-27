Comença oficialment la celebració de Nadal a Sabadell. Aquest divendres a la tarda, la ciutadania ha pogut gaudir de l’encesa de llums per partida triple. A les 18 h al passeig de la Plaça Major; a les 19 h, a l’avinguda de Matadepera, i a les 20 h, a la Creu de Barberà, on els sabadellencs i centenars de persones que han vingut de fora han donat la benvinguda al Llaminer, el personatge més famós de la ciutat. La primera parada, al Centre, ha acumulat milers d’espectadors que no es s'han volgut perdre la inauguració dels centenars d’elements de l’enllumenat que disposa la ciutat. “És un dia molt especial. Ara sí que comença tot, definitivament”, subratlla Laura Cáceres, acompanyada del seu fill Kai. “Ens esperen moltes hores en aquesta plaça [del Doctor Robert] durant aquest mes que ve”, diu Martí Núñez, bromejant.
El Llaminer, en un espectacle acompanyat del jove influencer David Rodríguez –conegut a les xarxes socials com a David its me–, ha estat l’encarregat de polsar el botó que ha servit per il·luminar la ciutat. L’alcaldessa Marta Farrés, com diversos representants polítics, també han estat presents en l’acte a l’hora de polsar el botó, que ha provocat una nevada artificial que de color blanc el passeig de la Plaça Major. Així, una vegada la inauguració ha quedat conclosa al Centre, la comitiva nadalenca s'ha desplaçat fins al nord de la ciutat per continuar amb l’encesa. “Com cada any, les veuré totes tres!”, comenta, Carles Aparicio, veí de Gràcia, que ha assegurat que es desplaçaria amb FGC “per evitar cues”. I ha estat un encert, perquè el la mobilitat de diverses zones ha quedat notablement afectada per la quantitat de persones que han volgut seguir els diferents espectacles.
La ciutat, plena de nord a sud
L’avinguda de Matadepera, davant de la plaça del Pi, ha acollit una nova representació en què els més petits de la ciutat han ajudat el Llaminer a fer un compte enrere per inaugurar l’encesa de llums de la ciutat. “És un dia molt especial per als nens. Volíem anar al Centre, també, però quan hem vist que es començava a omplir aquí hem decidit quedar-nos”, explica Marisol Herrero, veïna de Ca n’Oriac. Una vegada han premut el polsador, l’avinguda s'ha il·luminat, amb el so dels aplaudiments i els crits d’emoció dels assistents.
Al sud, el Llaminer ha repetit la fórmula de l’èxit, aclamat a la seva arribada com una estrella. Amb pancartes dedicades incloses. Gairebé una hora abans, centenars de famílies ja omplien la plaça de La Creu de Barberà, atapeïda d’infants que mataven l’espera al trenet nadalenc. La música de Rosalia i Aitana animaven la festa. El Liam i la Carla han gaudit de valent i ja han convençut els pares: tocarà anar a veure el Calendari d’Advent: “Quan ha sentit parlar del Llaminer hem sortit corrent de casa per venir”, confirmava la Montse Juanes.
L’any passat més de 330.000 persones van assistir a les diverses activitats de la celebració de Nadal a Sabadell i, enguany, amb la inauguració de les llums, l’aroma renovada dels carrers –de galeta de gingebre– i el calendari d’activitats preparat, ja està tot a punt per viure la celebració de Nadal a l'estil més sabadellenc.