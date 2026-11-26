El Llaminer tornarà a omplir de màgia i il·lusió la tradició de Nadal a Sabadell amb el Calendari d’Advent. De l’1 al 24 de desembre, la plaça del Doctor Robert acollirà, cada dia a les 18.30 h, l’espectacle en què el personatge obrirà una de les finestres del calendari. Enguany, com ja és habitual en les darreres edicions, algunes de les sessions incorporaran sorpreses i novetats respecte als anys anteriors. Tal com es va fer l’any passat, s’instal·larà una pantalla gegant entre el passeig de la Plaça Major i la plaça del Doctor Robert per facilitar que tothom pugui seguir l’espectacle. Durant l’encesa dels llums de Nadal, on també hi participaran alguns dels perosnatges, també s’habilitaran pantalles.
Paral·lelament, de l’1 de desembre al 4 de gener, la caseta del Llaminer obrirà les portes després dels espectacles perquè els infants de la ciutat es puguin fer fotografies amb els personatges nadalencs. De l’1 al 24 de desembre, l’horari serà de 18:45 h a 19:30 h, mentre que del 27 al 30 de desembre i de l’1 al 4 de gener serà de 20:30 h a 21:15 h. El dia de Cap d’Any, excepcionalment, es mantindrà l’horari de la primera fase, de 18:45 a 19:30 h. A banda de les activitats al centre de la ciutat, el Llaminer també serà present a Via Sabadell el 13 de desembre, entre les 10:30 i les 13:30 h.
Finalment, els personatges faran diverses aparicions al llarg del dia entre el 27 de desembre i el 4 de gener, amb la celebració de l'espectacle que acull desenes de milers d'espectadors Somriu al Nadal. Pel que fa als horaris, el 27 de desembre i l’1 de gener es faran quatre sessions, a les 17:30 h, 18:15 h, 19 h i 19:45 h. Els dies 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, l’espectacle també es podrà veure al matí, amb passis a les 11, 11:45 h i 12:30 h, i a la tarda, a les 17:30 h, 18:15 h, 19 h i 19:45 h. El 31 de desembre, coincidint amb la vigília de Cap d’Any, hi haurà cinc sessions, a les 11 h, 11:45 h, 12:30 h, 17:30 h i 18:15 h. En una sessió diària, hi haurà un passi acompanyat d'un intèrpret de llenguatge de signes: el 27 de desembre a les 18:30 h; el 28, a les 11:45 h; el 29, a les 12:30 h; el 30, a les 17:30 h, i el 31, a les 18:15 h. Al gener, seran el dia 1 a les 17:30 h; el dia 2, a les 11 h; el dia 3, a les 11:45 h, i el dia 4, a les 17:30 h.
Enguany, estrenarà una nova història i es donarà la benvinguda a un nou personatge, amb una escenografia renovada i cançons que encara no s'han representat anteriorment. A part, aquest any l'escenari estarà més elevat que en les darreres edicions per millorar la visibilitat a aquelles persones que ho mirin des de la llunyania, i també es reforçarà la retransmissió de la pantalla vertical. Finalment, el 5 de gener, els personatges s’acomiadaran de la ciutat acompanyant Ses Majestats els Reis d’Orient en la seva arribada a Sabadell.