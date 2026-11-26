La vaga educativa d’aquest dijous, 26 de novembre, també s’ha fet notar a Sabadell. A primera hora, un grup de docents de la ciutat ha tallat el trànsit a l’altura de la plaça del Mil·lenari, a la sortida del municipi, en el marc de les mobilitzacions convocades arreu de Catalunya per reclamar millores en el sistema educatiu públic.
Després de l’acció a Sabadell, els participants s’han dirigit cap a Barcelona per sumar-se a la jornada de protesta. A la capital catalana, un grup d’una cinquantena de docents s'han tancat al Palau de la Generalitat per fer arribar les seves reivindicacions al president Salvador Illa i demanar-li que intervingui en el conflicte educatiu.
La protesta s’emmarca en una nova jornada de vaga del sector, que arriba després de mesos de mobilitzacions i de les discrepàncies dels sindicats amb el desplegament dels compromisos assolits amb el Departament d’Educació. La vaga del 26-N és la segona gran aturada educativa del curs, després de la mobilització del 8 de setembre, coincidint amb l'inici de curs. El professorat manté així la pressió sobre el Govern per reclamar que els compromisos adquirits es materialitzin i que s’obri una negociació que permeti abordar les mancances estructurals de l’educació pública.
Més recursos, menys ràtios i millors condicions laborals
Les organitzacions convocants consideren insuficients les millores acordades fins ara amb el Departament d’Educació i denuncien que moltes de les mesures anunciades encara no s’han traduït en canvis efectius als centres.
Entre les principals reivindicacions hi ha l’increment de la inversió educativa fins al 6% del PIB, l’ampliació de les plantilles, la reducció de les ràtios d’alumnes per aula i més recursos per garantir una educació inclusiva. També reclamen una clàusula salarial vinculada a l’IPC per evitar la pèrdua de poder adquisitiu, menys burocràcia i una millora de les condicions laborals del conjunt de treballadors del sector.
Els sindicats també posen el focus en la necessitat de reforçar l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, ampliar els recursos de suport als centres i garantir més presència del català com a llengua vehicular. Una altra de les demandes és que les negociacions amb el Departament d’Educació es reprenguin amb compromisos concrets, pressupost i calendari d’execució.
Una jornada de mobilització a Barcelona
A Barcelona, la jornada de protesta també inclou una manifestació unitària. Les columnes de manifestants convocades des de la plaça d’Espanya i el barri del Clot conflueixen a la plaça de Tetuan, des d’on està prevista la marxa cap al Parlament a partir de les 12.30 h.