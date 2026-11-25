Més d’un centenar de dones s'han manifestat a Sabadell en contra del rastre que deixa la violència masclista en la nostra societat, una xacra que han denunciat un cop més en el marc del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones. En una jornada marcada per la proximitat a les eleccions generals del 29N, les manifestants han posat el focus en els partits de dretes. Sota el lema Crema la dreta, crema el masclisme, la convocatòria ha assenyalat “l’avenç de l’extrema dreta”, el que consideren una amenaça per als drets de les dones. “Davant l’ofensiva reaccionària i l’avanç de l’extrema dreta, el feminisme no es queda al marge”, han animat les participants a cremar col·lectivament els programes electorals de la dreta i l’extrema dreta.
“Ens continuen assassinant, violant. Els feminicidis no s’aturen. No son cassos aïllats, sinó la consecuencia d’un sistema que ens vol callades i sumises. No hi ha libertat possible quan no podem pagar el lloguer, per això vam aturar país l’11 de novembre. La violència econòmica també és violència masclista”, han exposat les manifestants.
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Sabadell ha atès 625 dones i 24 fills i filles durant els deu primers mesos del 2026, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior. La ciutat és, a més, el cinquè municipi català amb més trucades per violència masclista, amb 2.445, només per darrere de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Badalona. Per comarques, el Vallès Occidental ocupa la segona posició, amb 8.254 trucades, només superat pel Barcelonès. L’atenció a les víctimes es duu a terme de manera coordinada entre els serveis socials, sanitaris, educatius i judicials. En paral·lel, el Servei d’Atenció a la Víctima de la Policia Municipal ha reestructurat els recursos humans i ha habilitat nous espais d’atenció diferenciats. Les millores a les instal·lacions permeten garantir més privacitat i una atenció més reservada.
Un miler de denúncies
Durant el 2025, els jutjats de Sabadell van registrar 1.021 denúncies per violència de gènere, una xifra que representa un augment del 6,4% respecte de l’any anterior i que equival, en termes pràctics, a gairebé tres denúncies cada dia a la ciutat, segons dades recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Es tracta de la segona xifra més elevada del registre històric, només superada el 2006 (1.064).
A escala judicial, també es van incoar 426 ordres de protecció al Vallès. Se’n van denegar el 56,8%, davant del 47,6% al conjunt de Catalunya. Els jutjats van adoptar 507 mesures de protecció. Entre les penals, les més freqüents van ser la prohibició de comunicació i l’allunyament. De les 387 sentències dictades durant l’any, 380 van ser condemnatòries, el 98,2% del total de sentències.