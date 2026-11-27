Comença la temporada del joc del quinto a Sabadell. Amb l’arribada de les festes de Nadal a la ciutat, diverses entitats es preparen per recuperar la tradició nadalenca més arrelada entre els sabadellencs i vallesans. Entre lloros, números cantats i premis, els quintos tornaran a ser un punt de trobada per a grans i petits durant les pròximes setmanes. L'Hotel Urpí, el casal Can Capablanca o El Ciervo són alguns dels llocs de referència de la celebració a Sabadell i organitzen desenes de sessions com a prèvia a les festes, com també durant els dies més assenyalats i alguns dies extres al gener.
Hotel Urpí
L’Hotel Urpí serà un dels primers establiments a donar el tret de sortida a la temporada de quinto, aquest mateix divendres 27 de novembre. Durant el mes de novembre, també hi haurà sessions el dissabte 28, a la tarda i a la nit, i el diumenge 29, a la tarda. Al desembre, s’organitzaran sessions nocturnes els dies 4, 7, 11 i 24; sessions de tarda els dies 6, 8, 13, 20 i 27, i dobles sessions, de tarda i nit, els dies 5, 12, 19, 25 i 26. La programació continuarà al gener amb sessions de tarda i nit els dies 1, 2 i 9; sessions de tarda els dies 3, 6 i 10, i sessions nocturnes els dies 5 i 8. La temporada finalitzarà el diumenge 10 de gener. Els horaris de tarda seran des de les 17:30 h fins a les 21:30 h i els de nit, des de les 21:30 h fins a la 1:30 h.
SCR El Ciervo
El tradicional quinto de El Ciervo, al barri de Gràcia, donarà el tret de sortida a la temporada el divendres 4 de desembre i s’allargarà fins al 10 de gener. Durant el mes de desembre, hi haurà sessions els dies 4, 5, 7, 11, 12, 18 i 19, a les 22 h, i els dies 6, 8, 13, 20 i 27, a les 18 h. Coincidint amb Nadal i Sant Esteve, els dies 25 i 26 de desembre s’organitzaran sessions dobles a partir de les 19 h. De cara al gener, el dia 1 també hi haurà una sessió doble a partir de les 19 h. El quinto continuarà els dies 2, 8 i 9, a les 22 h; els dies 3 i 10, a les 18 h; el dia 5, a les 21.30 h, i el dia de Reis, a les 19 h.
Casal Popular Can Capablanca
El Casal Popular Can Capablanca encetarà la temporada de quinto el divendres 18 de desembre, amb una sessió nocturna. El dissabte 19 hi haurà una doble sessió, de tarda i nit, mentre que el diumenge 20 només se celebrarà a la tarda. Per Nadal i Sant Esteve, els dies 25 i 26, es repetiran les sessions dobles, i el diumenge 27 hi haurà una nova sessió de tarda. Al gener, el dissabte dia 2 s’organitzarà una jornada de 12 hores de quinto, seguida d’una sessió de tarda el diumenge 3. El dimarts 5, coincidint amb la nit de Reis, hi haurà una sessió nocturna, mentre que el dimecres 6 de gener es posarà el punt final a la temporada amb una sessió de tarda.
Segons l'organització, que encara no ha publicat el cartell amb els horaris a les seves xarxes socials, les sessions de tarda començaran a les 18.30 h i les de nit, a les 22 h. A part, asseguren que hi haurà algun dia amb una temàtica especial, però estan acabant de perfilar-ho tot.
D'altra banda, més enllà dels quintos més multitudinaris i tradicionals de la ciutat, durant les festes de Nadal també s’organitzaran sessions en diferents barris de Sabadell, de la mà d’associacions veïnals, entitats socials, culturals, esportives i de lleure. D'aquesta manera, la programació de quintos s’anirà ampliant durant les pròximes setmanes, a mesura que les diferents entitats donin a conèixer els seus calendaris i horaris durant la campanya de Nadal.