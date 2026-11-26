ARA A PORTADA
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Sabadell "És un deure com a societat": parlem amb alguns dels darrers votants per correu de Sabadell Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Jordi Turull (Junts), des de Sabadell: "El vot útil per Espanya acaba sent el més inútil per Catalunya" Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell La disputa per liderar els carrers de Sabadell: així es reparteixen els trams per als cartells electorals Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell "Cal estar present als carrers perquè es busca incidir en el vot indecís": com ens afecta la cartelleria electoral? Jan Cañadell Puigmartí
Preocupació a l'escola Samuntada per les avaries recurrents a la caldera: "Arriba el fred i el problema es repeteix cada any"
Sabadell
Les famílies recorden que l'any passat van comptabilitzar temperatures de fins a 9 graus a l'escola, justament quan la calefacció no funcionava