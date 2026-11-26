Amb el compte enrere per dipositar el vot per correu, el degoteig de ciutadans que s’acostaven a l’oficina del carrer Indústria per fer-ho era constant. Per diversos motius, hi ha qui diumenge no podrà introduir la seva papereta a l'urna, però ha apostat per aquesta via alternativa, tot i que ha estat qüestionada per algunes forces polítiques com a “poc fiable” durant la campanya. Ara, amb el termini ja finalitzat, que la Junta Electoral Central va prorrogar, fem balanç de com els ha anat el procés a alguns sabadellencs i sabadellenques.
L'Álex i la Raquel, una parella conscienciada
L’Álex i la Raquel no estaran a la ciutat aquest cap de setmana per qüestions familiars. La parella va tenir-ho clar: havien de sol·licitar el vot i ho van fer a través de la signatura digital. “Sempre és important votar, però potser aquesta vegada una mica més. Un cop aquí, tot ha estat fàcil i ràpid”, coincideixen, acompanyats del seu nadó al cotxet.
Fer l'esforç, per buscar un canvi: les complicacions de la Marta
La situació de la Marta Alonso ha estat més complexa. Ella és veïna de Vilanova del Vallès, però treballa a Sabadell i l’oficina de Correus del seu poble només estava oberta des de les 10:45 fins a les 13:30 h, un horari impossible perquè s'hi pogués acostar. “Això no m’ho van explicar a l’oficina, vam fer dos intents perquè ho recollís la meva parella i li van dir que no, que havia d’anar-hi jo amb el DNI o fer una gestió notarial que era complicada. Aleshores, em va trucar la cartera i em va dir que m’ho reenviarien aquí”.
Alonso narra que ha costat que arribés. “He vingut tres vegades, a més de la primera per sol·licitar-lo, però finalment he pogut votar. Ha estat un cas una mica excepcional”. De fet, marxa de viatge i va comprar el vol el dia abans que s’anunciés l’avançament. “Fa temps que no voto, però aquest any ho tenia clar, necessitem un canvi. No m’agrada el que hi ha. Abans no anava a les urnes perquè estava decebuda i encara ho estic, però alguna cosa hem de fer”, afirma.
Reivindicativa i experta en vot per correu: per a la Irene, votar és un deure ciutadà
Hi ha qui té 'un màster' en vot per correu com la Irene Cordón, que ja tenia previst un viatge a Egipte des de feia molts mesos i justament vola el dissabte 28. “No és ni la primera ni la segona vegada que voto per correu. Vèiem venir que Pedro Sánchez avançaria eleccions i era qüestió de descobrir on m’enganxaria perquè viatjo molt per feina”.
La sabadellenca, doncs, s’autodefineix com tota una experta en el tràmit. “Recomano anar a demanar les paperetes tan aviat com es pugui, jo estava a Barcelona i vaig anar a l’oficina més propera que vaig trobar al ‘Google Maps’. Aquesta vegada, em van arribar ràpidament, però no sempre és així”, relata, com també admet que ha postergat el moment d’anar a dipositar el vot. “Jo he fet els deures, amb el remitent i el nom. Tot està molt ben explicat i el més important és portar el DNI".
A més, assegura que aquest gest va molt més enllà de ser un dret. “És una obligació, és un deure que tenim com a societat. De vegades la gent em diu ‘és clar, perquè ets dona’. I no té res a veure amb distincions de gènere. Has d’exercir al teu dret, és igual a qui votis, com si és blanc! Però l’has d’exercir”, reivindica la veïna.
El José Luís no ho ha dubtat
El José Luís marxa fora uns dies. Quan va veure l'anunci de Sánchez no va dubtar que la seva veu comptaria igual tot i que estigués lluny de la ciutat. L'home apunta que la gestió ha estat molt ràpida i senzilla. “És un dret democràtic, s’ha de votar”. En el seu cas, va sol·licitar el vot a la mateixa oficina on ha anat posteriorment i assegura no haver tingut cap mena de dificultat.
D'Itàlia a casa per votar: l'Anna reivindica la veu dels més joves
I qui diu que els joves no estan tan implicats en política? Doncs l’Anna Pallarès viu a Itàlia i no volia faltar a la seva cita amb la democràcia. De seguida que va poder, va informar-se per demanar els documents de manera telemàtica. Justament ha tornat a casa uns dies per fer diverses gestions, entre elles, entregar el seu vot a l’oficina de Correus del Centre.
“Ha estat molt senzill tot amb la firma digital. Quan vivia aquí criticava molt el sistema, la sanitat i tot. Ara que he marxat, veig que no estem tan malament, a Itàlia tenim un govern de dretes”. La noia fa èmfasi que és essencial que les noves generacions estiguin conscienciades. “És molt important que els joves estiguem informats, contribuïm amb el deure com a ciutadans i votem”.
Les dades nacionals
Correus ha admès 1.099.687 sol·licituds de vot per correu. D'aquest total de peticions vàlides, 735.583 s'han gestionat en la xarxa d'oficines postals i 364.104 de manera telemàtica a través del web. Si fem la comparativa, aquestes han augmentat un 11,47% respecte a les Eleccions Generals del 10 de novembre de 2019 (986.446), la referència comparable més pròxima per celebrar-se en el mateix període de l'any. Ara bé, si posem sobre la taula les dades dels darrers comicis generals, que es van celebrar el 23 de juliol de 2023, una data excepcional en ple estiu, es va donar un volum extraordinari de vot per correu. En aquest cas, les sol·licituds han descendit un 58,07% (2.622.755).