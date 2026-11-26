El periodista i escriptor sabadellenc Plàcid Garcia-Planas ha rebut aquest dijous el Premi Tenacitat del Rotary Club de Sabadell, un reconeixement que distingeix no només el talent, sinó també l’esforç, la perseverança i la fidelitat als valors que guien una trajectòria professional. L’acte ha posat en valor la seva manera d’entendre el periodisme, marcada per una mirada singular, la curiositat i la voluntat de buscar històries allà on sovint ningú mira. “Tenacitat no consisteix a aconseguir grans fites, sinó a mantenir valors”, ha destacat el president del Rotary Club de Sabadell, Gerard Ribot, durant l’obertura de l’acte. Ribot ha remarcat que aquestes qualitats tenen un significat especialment profund en el periodisme, abans de donar pas al reconeixement de Garcia-Planas, que “ha fet d’això la seva vocació”.
El periodista ha agraït el guardó recordant que, segons les dades que ha citat, el 68% de la població no confia en el periodisme. “Gràcies al Rotary, que forma part del 32% que encara hi confia”, ha ironitzat. Garcia-Planas ha reivindicat la seva vocació frustrada d’artista —“no soc el que volia ser, que és artista”— i ha resumit la història en dues paraules: “Big bang”. “La resta és palla”, ha afirmat, en una reflexió sobre el passat, el present i el futur dels països. El premi, de fet, li arriba després d’anys de defensar una manera de fer periodisme que s’allunya dels convencionalismes. “El periodisme s’ha convertit en una fotocopiadora i cal agafar una mirada lateral”, ha reivindicat.
En aquest sentit, ha recordat una crònica que va publicar a La Vanguardia el 2009, durant una onada de fred a Europa agreujada per la interrupció del subministrament de gas rus a Ucraïna, que va afectar diversos països de l’est. En lloc de centrar-se en els grans titulars de la crisi, Garcia-Planas va narrar-la des del zoo, a través del fred que patien els animals i, especialment, d’una cacatua anomenada Roni, que havia perdut les plomes i a qui una dona havia confeccionat un abric. La crònica va acabar publicada a la segona pàgina de la secció d’Internacional del diumenge, una decisió que va provocar el malestar de la direcció. “Com es podia publicar un pollastre a l’ast a la segona pàgina d’Internacional?”, li van retreure. La història, però, es va acabar fent coneguda i exemplifica la mirada que el periodista reivindica: explicar els grans conflictes des de perspectives inesperades.
També ha reivindicat amb orgull els seus orígens sabadellencs, que ha assegurat que l’acompanyen arreu del món. Ha recordat un episodi quan un soldat li va apuntar amb una arma i ell es va identificar: “I come from Sabadell. I’m a journalist”... vaig dir. Vaig intentar evitar allò tan cutre de I’m from Barcelona”, ha explicat.
Garcia-Planas ha assegurat que encara manté un reportatge pendent que voldria fer realitat: viatjar a Kabul per retrobar, a través dels fills o nets, tres sastres amb qui va contactar l’any 1974 i recuperar aquella història des del present.
L’acte també ha comptat amb les intervencions de Ricard Mas, amic del periodista, que l’ha definit com “un historiador del present” i ha destacat la seva particular percepció del temps i l’espai, així com la seva capacitat de seguir pistes que altres no s’atrevirien a perseguir. Mas ha recordat una de les reflexions de Garcia-Planas: “La primera víctima d’una guerra no és la veritat, és el matís”. El governador del districte de Rotary, Oriol Brutau, ha reivindicat la pau com una construcció quotidiana. “La pau només hi és quan nosaltres la fabriquem”, ha afirmat, en una reflexió sobre la responsabilitat individual i col·lectiva davant els conflictes.
L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha tancat l’acte destacant la importància de reconèixer el talent de la ciutat. “Sabadell som gent humil i ens hem de dir les coses que fem bé, la gent de casa”, ha afirmat. Farrés ha elogiat la trajectòria de Garcia-Planas, a qui ha definit com “un enorme comunicador” i “un enorme seductor”, i n’ha destacat l’energia, el rigor i la capacitat de contagiar emoció a través dels seus records i vivències. També ha reivindicat el rigor periodístic com un dels pilars dels valors democràtics.
L’acte, presentat per l’actriu i comunicadora Marta Tricuera, ha reivindicat així la tenacitat com una manera de viure i exercir la professió, i ha reconegut en Plàcid Garcia-Planas una trajectòria marcada per la curiositat, el compromís amb la informació i una mirada pròpia sobre el món.
Una llarga trajectòria
Nascut a Sabadell el 1962, Garcia-Planas és periodista, escriptor i reporter de la secció d’Internacional de ‘La Vanguardia’, diari al qual està vinculat des del 1988. Al llarg de gairebé quatre dècades de professió, ha cobert alguns dels principals conflictes bèl·lics de la història contemporània, com les guerres dels Balcans i els conflictes de l’Afganistan, l’Iraq, el Líban, Palestina i Ucraïna.
La seva trajectòria està marcada pel reporterisme sobre el terreny i per una mirada que busca explicar les conseqüències humanes dels conflictes. Una feina que li ha valgut diversos reconeixements, entre els quals el Premi Godó de Periodisme, el Premi Cirilo Rodríguez i el Memorial Joan Gomis de Periodisme Solidari. També ha estat director del Memorial Democràtic de Catalunya i és autor de diverses publicacions sobre el periodisme i la guerra.
Amb aquest guardó, el Rotary Club Sabadell vol distingir tant els mèrits professionals del periodista com la seva perseverança, valentia i defensa del dret a la informació, especialment en contextos de conflicte. El Premi Tenacitat reconeix persones que han construït una trajectòria marcada per l’esforç, la constància, l’excel·lència i el servei a la societat.
El Premi Tenacitat va néixer el 1985 de la mà de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, amb l’objectiu de reconèixer trajectòries professionals i humanes destacades a la ciutat. Després d’uns anys sense convocar-se, el Rotary Club Sabadell el va recuperar el 2017 i des d’aleshores n’organitza anualment el lliurament.
Entre els guardonats de les darreres edicions hi ha el perruquer Alexis Ferrer (2025), el pilot Marc Gené (2024), la pianista Eulàlia Sánchez (2022) i el doctor Manel Cervantes i l’equip de l’Hospital Parc Taulí (2021), per la seva tasca durant la pandèmia.