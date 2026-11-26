De Sabadell a Rio de Janeiro. El caporal dels Bombers de Sabadell Oriol Rocher ha estat un dels representants catalans al World Rescue Challenge (WRC), el campionat mundial d’excarceració i trauma que s’ha celebrat recentment al Brasil, entre el 19 i el 22 de novembre. El sabadellenc ha format part de l’equip del GROS de Cerdanyola del Vallès, que ha aconseguit la dotzena posició d’un total de 36 equips. El certamen internacional ha aplegat més de 70 equips i 300 professionals de 25 països d’arreu del món, entre les dues categories. Tot i no haver pujat al podi, els participants fan una valoració positiva de l’experiència i asseguren tornat "amb molt bones sensacions".
Al costat de Rocher, l’equip ha comptat amb el sergent Ivan Julià i els tècnics sanitaris Javier Carvajal i Rubén Martínez, del GROS de Cerdanyola del Vallès; el sanitari del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) Mon Moreno, i el caporal del parc de Granollers Javier Valenzuela. L’equip del GROS arribava al Mundial després d’haver aconseguit la tercera posició en la categoria de rescat en accidents de trànsit en el certamen estatal celebrat a Madrid el passat mes de juny. Ivan Julià i Mon Moreno, per la seva banda, també han competit al Brasil en la categoria de trauma, després de proclamar-se campions estatals.
El GROS de Cerdanyola no ha estat l’únic equip dels Bombers de la Generalitat amb representació vallesana al Brasil. També hi ha competit l’equip del GRAT, integrat per efectius dels parcs de Terrassa, Granollers, Manresa i Santa Coloma de Farners, que arribava a la cita com a campió estatal d’excarceració.
Rescatar víctimes en menys de 25 minuts
Durant el mundial, els bombers han hagut de posar a prova les seves habilitats en diferents escenaris simulats d’accidents de trànsit. Els equips han afrontat tres maniobres de rescat amb un màxim de 25 minuts per extreure les víctimes de manera segura, a més d’una quarta prova conjunta amb un altre equip. Una de les dificultats del certamen és que els participants desconeixen l’escenari al qual s’hauran d’enfrontar fins al moment de començar la prova. Així, els jutges valoren tant les habilitats tècniques dels bombers com les diferents capacitats de lideratge, coordinació, ús d'eines de rescat o atenció sanitària, entre altres.