Un dels centres de formació professional més paradigmàtics per la seva ubicació i oferta és l’institut Castellarnau. En la frontera entre Sabadell i Terrassa, l’equipament pateix les dificultats per accedir-hi. Al voltant d’un terç dels estudiants arriben des de municipis que no són Terrassa ni Sabadell. “Com que estem fora de la ciutat, el transport és un problema. Els alumnes que tenen transport privat tenen dificultats per aparcar, des d’abans de les obres. I els que són menors o han de venir amb transport públic tenen una oferta que costa encaixar amb els horaris d’entrada i sortida”, resumeix la directora, Lucía Méndez.
El centre ha elaborat estudis de mobilitat per determinar les procedències i hàbits de l’alumnat, provinent de Castellar, Ripollet, Barberà o Badia, entre els múltiples indrets. “A les hores d’entrada i sortida sempre hi ha col·lapse. Mossos també es queixa perquè compartim espai i hi ha bloqueig a l’entrada”, afegeix. En la sortida, més d’un 30% del torn de matí marxa amb vehicle privat. A la tarda, la xifra escala per sobre del 50%. Un 4% fan el trajecte a peu, en un entorn marcat per les obres.
L’L7 o el C5 de Sabadell paren a la benzinera. Des de Terrassa, les línies arriben com a molt a Mercavallès. Les parts implicades treballen per afegir una nova parada més a prop. “És un tram molt perillós i, per sort, no ha passat mai res. Els de Terrassa baixen a la parada abans de l’hospital i fan un tram a peu, sense il·luminació ni armilles. Esperem que quan acabin les obres millori la situació”, confia Méndez.
Per l’oferta de graus, molts vallesans i veïns d’altres localitats no tenen cap alternativa més a prop. “Jo vinc des de Polinyà. Estudio un grau d’emergències sanitàries. Costa molt venir fins aquí. Soc menor d’edat i he d’agafar dos autobusos. El primer, a les sis. Després, el C5. Arribo a la benzinera cap a les set. M’he d’esperar una hora allà, i em dedico a estudiar o fer deures. Si ho ajusto més, ja arribo tard”, diu el Manuel Díaz. En tornar, plega a dos quarts de tres i arriba a casa gairebé a dos quarts de cinc.
El seu cas no és excepcional. L’Ismael Baludan, de Rubí, té una hora i mitja de transport públic, amb tres transbords. “Agafo el bus des de casa a l’estació. Agafo el tren i baixo a Terrassa Rambla. Després, un altre bus fins a l’hospital. I caminar fins a l’institut, amb el risc que suposa”, exposa. Quan hi pot anar amb cotxe, també és un repte. “Has d’anar fins al golf a aparcar, perquè no hi ha aparcament”, sosté.
El Kevin Garcés hi arriba des de Cerdanyola. Normalment, amb cotxe. Quan no en té, ha d’agafar Rodalies fins a Sabadell i un autobús fins a la parada més pròxima. “El trajecte a peu és perillós, sobretot a l’hivern, quan és tot fosc”, comparteix. El Xavi Llonch ve de Viladecavalls amb cotxe i confirma que el tram de carretera se satura cada dia.
Però els alumnes no només són vallesans. L’Eire Méndez ve d’Olesa de Montserrat. “Vinc amb cotxe perquè en transport públic serien més de dues hores. Anava a Manresa, a un centre privat. El públic més a prop és aquest”, manté.
Les darreres converses entre les parts implicades busquen millorar les connexions. Mentrestant, els alumnes es carreguen de paciència.
Queixes per l’accés a Castellarnau
Des de fa un temps, un col·lectiu de famílies denuncia que el trajecte ha empitjorat aquest curs: les obres de l’N-150 han fet desaparèixer el voral per on caminaven els joves. Segons les famílies, el recorregut comença amb una paradoxa. El carril bici que arriba de Terrassa queda tallat per tanques de formigó, tot i que el tram següent ja està construït. Les circumstàncies obliguen els alumnes a afrontar situacions de risc, marcades, també, per la manca d’il·luminació.
Les veus lamenten que les línies d’obres han esborrat el voral: vianants, ciclistes i usuaris de patinet han d’entrar a la carretera contra direcció pel vial dels vehicles, sense senyalització ni pas habilitat. Més endavant, el voral s’acaba just abans d’una corba, i l’accés al carrer que puja a l’institut està bloquejat per tanques, de manera que els ciclistes hi han d’entrar en sentit contrari.
El col·lectiu recorda que l’obra havia d’estar acabada el 2023. Després, es va fixar el primer trimestre del 2026 i ara el termini és el desembre d’aquest any. La comunitat educativa –famílies, alumnes, docents i direcció– demana resoldre la situació amb celeritat per evitar qualsevol desgràcia per les males condicions.