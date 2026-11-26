Un helicòpter ha sobrevolat aquest dijous al matí la zona de Castellarnau, en la frontera entre Sabadell i Terrassa. El motiu no era cap incidència en el medi natural ni el rescat d'un excursionista. La presència de l'aparell formava part d'una de les intervencions sobre el terreny que Endesa desenvolupa en tot aquest tram per renovar íntegrament la línia elèctrica de mitjana tensió, que alimenta les dues capitals, a més de Castellar i Matadepera. L'actuació, que està previst que finalitzi la setmana vinent, vol millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament elèctric a les quatre poblacions. Els treballs compten amb una inversió de 80.000 euros, assumida íntegrament per la companyia.
Una de les principals intervencions consisteix a substituir dotze pals de fusta situats en un entorn forestal que s'havien deteriorat per l'acció dels picots i que presentaven risc de col·lapse de les estructures. En el seu lloc, l'empresa elèctrica instal·la sis torres metàl·liques, que ofereixen una estructura més robusta i resistent. "Aprofitem per substituir també el cablejat aeri i fem actuacions amb l'avifauna. Ens trobem en un medi natural i farem aquestes proteccions per evitar el risc d'electrocució i de col·lisió de les aus existents", ha explicat durant una atenció a mitjans el tècnic d'Endesa Sergi Coma.
L'operació també inclou la renovació de 850 metres de cablejat aeri. En aquest cas, els conductors de coure antics se substitueixen per uns d'alumini. En conjunt, l'actuació afecta prop de tres quilòmetres de la infraestructura elèctrica entre les dues localitats. El conjunt de mesures aplicades en les instal·lacions s'han fet també amb un camió, i no han tingut cap afectació en els clients, que no han patit talls en el seu subministrament durant les tasques. Per aconseguir-ho, Endesa ha mobilitzat una brigada especialitzada en treballs en tensió (TeT), una tècnica que permet intervenir directament sobre les instal·lacions sense interrompre el servei als clients. En alguns punts, les característiques del terreny i la presència de vegetació densa han obligat a recórrer a l'ús de l'helicòpter, precisament, per facilitar les accions.
Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Inversió d'Endesa al Vallès Occidental, que preveu mesures de renovació, automatització i ampliació de les xarxes de distribució elèctrica. La companyia assenyala que l'objectiu és reforçar el servei, millorar-ne la qualitat i facilitar la incorporació progressiva de les energies renovables a la xarxa de distribució.