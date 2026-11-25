Una de les activitats de Nadal per excel·lència a la comarca és la visita als pessebres de Castellar del Vallès. Enguany, la mostra de diorames arriba a la 76a edició. En els últims dies, els autors de les peces i membres de l'entitat local han accelerat la posada a punt del local, al carrer del Doctor Pujol, perquè l'estrena es pugui fer amb tot a lloc. "Els últims dies sempre toca fer hores extra i hi ha gent que fins i tot es queda treballant la nit abans i no va a dormir per enllestir-ho. Hi ha molts anys que hi ha pessebres encara pendents de detalls l'últim dia", diu la presidenta del Grup Pessebrista, Carme Guiu. La inauguració serà aquest 28 de novembre i l'endemà, diumenge, obrirà oficialment al públic. "Al juliol ja es comencen a dissenyar i des de la Festa Major estem confeccionant-los sense pausa", repassa.
L'exposició es podrà visitar fins al 31 de gener del 2027. L'horari serà els dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 13.30 h i de 17 a 20 h. A més, del 22 de desembre al 6 de gener, també obrirà a les tardes. També s'han programat visites guiades els dies 12, 18 i 27 de desembre i el 2 de gener, a les 20 h, amb reserva prèvia. La programació nadalenca inclou el Pessebre Popular al Mercat Municipal, el dissabte 12 de desembre, de 10 a 14 h; i la Nit del Pessebre, el 2 de gener, de 20 a 22.30 h, amb entrada gratuïta. Finalment, el concurs de pessebres culminarà amb l'entrega de premis i un concert a la Capella de Montserrat, el diumenge 10 de gener del 2027, a les 12 h. L'entrada també serà gratuïta.
Una edició singular
Per als visitants, enguany el recorregut a la planta baixa de l'edifici tindrà una ambientació força singular, amb personatges de còmic conduint la ruta. "És una exposició diferent i trencadora. A cada pessebre es podrà veure, a banda del tema bíblic o nadalenc, un personatge de còmic". No hi faltaran figures catalanes, castellarenques i també de l'altra punta del món. Entre els protagonistes dels pessebres hi haurà rostres de One Piece, Bola de Drac, el Massagran, la Mafalda o el Tintín. Com sempre, l'objectiu és enriquir una experiència que l'any passat estava inspirada en el mil·lenari de Montserrat.
Al primer pis, hi haurà una exposició de pessebres amb segell italià. L’entitat castellarenca ha fet un intercanvi internacional amb Bolonya que permetrà veure a la vila deu pessebres procedents del país italià. La col·laboració també permetrà que deu pessebres elaborats pel Grup Pessebrista de Castellar viatgin fins a Bolonya, en una mostra que s'inaugurarà el 5 de desembre. Alhora, hi haurà referències a l'obra Els Muns, escultura naturalista al pessebre. Un llibre escrit per Enric Benavent Vallès i editat per Suro i Molsa, dedicat a la biografia, l'anàlisi artística i l'obra dels escultors de figures de pessebre Manuel Muns i Ferreres i el seu fill Andreu Muns.
Tot plegat, arriba a les portes d'un any molt especial. Castellar serà la seu de la 55a Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears, que se celebrarà aquest 2027. El Grup Pessebrista va recollir el relleu de l’organització el 18 d’octubre passat, durant la trobada anual, celebrada a Campdevànol.
Fotos de Juanma Peláez: