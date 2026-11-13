ARA A PORTADA
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Sabadell Els de Física també saben com muntar-se una bona 'farra': una nit de ciència, jocs i festa a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Així serà el Nadal 2026 a Sabadell: el Llaminer estrena aventura i arriba amb novetats Marta Ordóñez
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Sabadell Sabadell tornarà a fer olor de Nadal... i no serà la mateixa aroma de l'any passat Marta Ordóñez
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Castellar tindrà pista de gel sintètic per Nadal
Castellar del Vallès
La campanya arrencarà el pròxim 27 de novembre i la instal·lació es mantindrà fins al 10 de gener