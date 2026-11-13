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Castellar tindrà pista de gel sintètic per Nadal

Castellar del Vallès

La campanya arrencarà el pròxim 27 de novembre i la instal·lació es mantindrà fins al 10 de gener

  • Pista de gel, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 13 de novembre de 2026 a les 16:29

Castellar ha començat a anunciar alguns detalls de cara a la campanya de Nadal. Una de les novetats és que la vila recuperarà una pista de gel sintètic, que es col·locarà a la plaça de la Fàbrica Nova. Comerç Castellar ha anunciat l'impuls d'aquest espai, que arriba amb la col·laboració de l'Ajuntament i el suport de diversos patrocinadors.

Es tracta d'una alternativa ecològica com la que es va impulsar en edicions anteriors als Jardinets de Sabadell. La inauguració serà el divendres 27 de novembre, a les cinc de tarda, coincidint amb l'inici de la Fira de Nadal, que s'ubicarà en l'emplaçament durant tot el cap de setmana. La pista de gel es mantindrà en el lloc fins al 10 de gener.

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