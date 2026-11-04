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Afectacions en la mobilitat de Castellar per les obres a l'espai públic

Castellar del Vallès

Els treballs comportaran talls en la circulació de vehicles i poden tenir implicacions en garatges privats

  • Obres a la ronda de Tolosa de Castellar -
Publicat el 04 de novembre de 2026 a les 12:29
Actualitzat el 04 de novembre de 2026 a les 12:31

Castellar s'ha sotmès en les últimes setmanes a una intensa renovació en l'espai públic que es desplega en diferents indrets. Tot plegat, és fruit del pla d’asfaltatges i manteniment de voreres al nucli urbà, Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions que suposarà una inversió total de 3.877.000 euros en aquest tram final de mandat. Les obres han estat visibles en punts com la ronda de Tolosa, amb algunes afectacions en el trànsit que també es notaran durant tota la tardor. Aquesta setmana i la que ve es faran treballs d’asfaltatge en diversos carrers que comportaran talls de circulació i condicionaran els accessos a aparcaments i garatges privats.

  • Divendres, de 9 a 18 h: tall parcial de la carretera de Sentmenat, entre el carrer del Mestre Pla i la ronda de Tramuntana, amb pas alternatiu de vehicles. La línia C1 d’autobús també circularà amb pas alternatiu i la C4 no farà dues parades: la del carrer de Caldes amb ronda del Cosidor i la de la ronda de Llevant (Dona Acollidora-Els Fruiters).
  • Dilluns, de 8 a 18 h: tall total del carrer del País Valencià, entre els carrers de Balmes i de Catalunya. Es podrà sortir de l’aparcament del SIGE, però no s’hi podrà accedir.
  • Dimarts, de 8 a 18 h: tall total del carrer de l’Escorxador, entre els carrers del Puig de la Creu i de Sant Llorenç. També quedaran afectats els accessos als carrers Nou, de Fidel Guash i de la Sèquia, i a l’aparcament de l’Era d’en Petasques.
  • Dimecres 11 de novembre, de 9 a 18 h: tall total del carrer Major, entre el Passeig i la cruïlla amb els carrers de Sant Feliu, del Molí i de Francesc Layret (Baixada de Cal Verge). Els vehicles que circulin pel carrer Major es desviaran pel Passeig, en sentit contrari a l’habitual, i els que arribin pel carrer de Francesc Layret hauran de passar pel carrer de les Fàbregues.

El consistori recomana evitar les zones afectades i no fer ús dels garatges privats durant els treballs. En els trams on se'n garanteixi l'accés i la sortida, es poden produir esperes de fins a 15 minuts. Les dates i les afectacions poden estar subjectes a canvis per causes diverses, com ara les condicions meteorològiques.

 

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