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Ferit un motorista en una caiguda a la B-124 entre Sabadell i Castellar

Castellar del Vallès

La víctima ha estat traslladada a l'hospital Taulí

  • Carretera B-124 a Castellar -
Publicat el 29 d’octubre de 2026 a les 15:41

Un home ha resultat ferit aquest dijous a la tarda en un accident de trànsit a la B-124, entre Sabadell i Castellar. El succés ha tingut lloc a les 14.10 hores. Un motorista ha caigut a l'altura de la Torre Turull, al límit entre els dos termes municipals. La víctima ha estat traslladada en estat menys greu al Parc Taulí de Sabadell, segons han informat fonts de Trànsit al Diari. La Policia Local ha donat cobertura fins a l'arriada dels Mossos d'Esquadra. També s'ha activat una unitat del SEM. La circulació ha quedat restablerta minuts més tard.

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