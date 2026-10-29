ARA A PORTADA
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Sabadell Els veïns del bloc on va caure un sostre a Sabadell no podran tornar a casa "fins d'aquí a molts mesos" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell FOTOS | Evacuen diversos veïns per la caiguda d'un sostre en un domicili de Sabadell Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els Mossos, en alerta per si hi ha aldarulls a Sabadell: "Reduirem qualsevol brot de violència" Albert Acín Serra
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Sabadell El comerç de Sabadell, entre el neguit i la prudència: "Qui et diu que no vindran aquí" Pol Gil Ticó
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Sabadell Tallers, contes i jocs apleguen més de 1.600 persones a la Festa BBVA de la Tardor a Sabadell J. C. P.
Ferit un motorista en una caiguda a la B-124 entre Sabadell i Castellar
Castellar del Vallès
La víctima ha estat traslladada a l'hospital Taulí